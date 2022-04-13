【活得健康啲】走在抗疫前線不捨染疫離世 女醫生染疫後感：珍惜眼前人

第五波疫情嚴峻，不少醫護先後確診，90後家庭醫生Cathy Lo亦是其中一名確診者，她分享到，在隔離治療期間，出現喉嚨痛如被火燒，并伴隨周身骨痛、咳嗽、流鼻水等病徵，幸沒發燒；康復後的Cathy坦言出現後遺症，跑步時不夠氣，亦有少許腦霧，大半個月後復原。現時已重返前線的Cathy，分享居家必備藥物包，更明白要珍惜眼前人。

Cathy憶述，今年2月19日喉嚨痛，但快速測試呈陰性後如常上班，翌日及第三日分別再做快測，但仍呈陰性，由於爸爸密切接觸者，故她不放心下她進行深喉唾液檢測。結果第三日終證實自己確診，且CT Value 是15，數值愈低，病毒量愈高。

由於連續三日快測都呈陰性，其後她翻查文獻，發現原來病發頭3、4日，快速測試靈敏度都是相對低。

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Cathy分享到，自己接種3劑疫苗，故整個確診過程沒有發燒，但周身骨痛，喉嚨痛如被火燒，陸續有流鼻水、咳有痰，

沒試過喉嚨痛這麼久，有痛了成5、6日，半夜時會痛醒，好像被火燒，接著要含住粒喉嚨糖，一定要食止痛藥，先會舒緩到症狀。

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Cathy經過第9、10日不適後終轉陰性，作為家庭醫生，她表示家中要有藥物傍身，而她在染疫後亦只是服用平時會處方給病人的感冒藥。她提醒，以下建議只適用於無長期病、健康的成人。如有長期病患、藥物敏感病歷，事前請查詢自己的家庭醫生。

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她同時分享居家抗疫心得，每日做10-20分鐘靜觀練習，照顧自己内心感受；當自己病情好轉時，都有做下運動，加速復原；寫下感恩日記，令到自己樂觀積極態度去面對疫情。

新冠後遺症：呼吸不暢順及腦霧

對於不少人確診後出現後遺症，cathy坦言，確診康復後，呼吸不暢順，跑步慢了很多，體魄較以前差；而不少人出現的新冠長期症，有的人會持續輕微咳嗽，頭暈頭痛，腦霧等都是常見，

自己都有胃口變差、腦霧、條氣變差，大半個月先慢慢復原。

另確診後咳嗽難斷尾，她稱，咳嗽4至6星期是常見，咳多過6星期，不停咳血，有其他症狀，就盡早求醫。

到發燒診所上班需全副武裝 不敢飲太多水憂去洗手間

第五波疫情嚴峻，至今已逾百萬人確診，醫護工作量大，康復後的Cathy重返工作崗位，稱現時一日診斷40至60名病人不等，視乎就診診所情況。如到發燒診所工作，坦言真的辛苦，甚至不敢飲太多水，擔憂需經常去洗手間，而病房的醫護甚至忙到沒時間除下件衫去洗手間、吃飯。

需要全副武裝、戴N95口罩、頭套，如你想去洗手間，飲杯水，需要全部除下，才可以去洗手間，之後去吃飯，休息完，又要重新穿過，變了我不敢飲水，我驚飲了太多水，成日都要去洗手間。

公立醫院更面對龐大工作量，Cathy分享到，有醫護朋友因壓力大，下班就哭，這情況與以往是不同的，但醫院都好好，提供心理支援工作坊，同事間都互相支持，雖然不是一起聚餐，但都會互相問候下、聯絡下，慢慢大家都懂得應對。

疫情最大感受：珍惜眼前人

面對這一波疫情嚴峻，自己亦確診，Cathy感受良多，

最大感受是珍惜眼前人，珍惜當下這一刻有的東西。

她稱，因最近身邊朋友的親人，突然因疫情離世，也有很多病人和她講擔心、焦慮感覺，她稱，如果聚焦在當下，用心做好每一件事，對待每一個人，大家都會做到無悔感覺；同時感受到健康好重要，未來會做多的運動增強體魄。

Cathy更開設facebook專頁及Instagram，分享抗疫經歷及實用資訊、健康小貼士及醫生生活日常，期望令所有人都更關注健康。

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記者：黃存新 蕭雅文