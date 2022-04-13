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【籌學費】11歲少年鵝頸橋彈結他籌學費　揭單親媽疫下無工開好心人籲支持

教育 09:52 2022/04/13

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少年的媽媽在疫情下無工開，他決定自籌結他學費。

當孩子熱愛一項興趣，無論遇到甚麼困難都會想辦法解決。近日有11歲少年在灣仔的天橋低下彈結他賣藝，原來媽媽疫情下失業而無錢讓他繼續學結他，他就決定自己籌錢。有街坊路過亦被他的結他聲感動，認為他很有潛質，希望市民經過時可以支持他。

有網民在facebook群組「香港組band區」發帖，他表示，昨日（12日）路過灣仔鵝頸橋時，見到有一名少年在彈結他，再行近時見到有張紙寫著「交學費」。事主好奇之下詢問他要交甚麼學費，並了解他的背景。

少年在鵝頸橋下表演結他籌學費。（facebook圖片）

最新影片：

原來這名少年叫Angus，今年11歲，來自單親家庭，與媽媽相依為命，已經學了兩年古典結他。不過，因為疫情下媽媽無工開，沒錢再上結他堂。事主著少年彈首歌，雖然周遭有車聲、打小人聲，但都聽到他彈得很好，很有潛質，

作為一個結他少年嘅家長，真係俾佢感動咗， 咁冇理由唔重重懲罰下佢㗎嘛。

Angus表示，這個星期每日下午1時半至2時半都會在同一地點彈結他，事望呼籲，如果大家經過也希望能支持和鼓勵一下他。

不少網民都紛紛稱讚少年，認為他很生性和勇敢，有網民表示願意為他交學費，亦有結他導師表示可以義教，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳

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