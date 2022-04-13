【紓困措施】臨時失業支援計劃申請宗數較預期多　何珮玲：冀失業者疫情穩定後找工作

▲ （梁偉榮攝）

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今日（13日）表示，臨時失業支援計劃申請 截至昨午夜 共收到47萬份申請，這個數目較2月 預計約30萬為多，因為3月失業情況比2月差，所以較多失業的人申請。

被問到會否再做多一期。 何珮玲接受電台訪問時指， 相信不會再推新一輪措施，在過往2至3月，很多因為防疫規定，令市民「無工做」，食肆被禁晚市堂食，甚至美容院要停業，在以上情況下，政府給予失業人士一次過支援，是完全合理的。

但當疫情穩定下，當局有信心在本月21日後逐步回復，應該鼓勵員工或工友積極找工作，在長遠幫助失業人士，他們是需要一份工作，政府可以暫時幫助失業人士1至2個月生活費，約1萬元，長遠來說，經濟回穩，失業人士有工作才能「長治久安」。

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記者：余思嵐