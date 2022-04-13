【百大俊男美女】Santis憑與張天賦緋聞彈出入圍　張家朗成香港第二位候選百大靚人運動員

▲ Santis靠緋聞彈出入圍「百大面孔」，張家朗成香港第二位入選運動員。

美國網站TC Candler連日來繼續宣布「全球百大面孔」，包括「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）的入圍名單。

最新入圍的香港代表分別有奧運金牌得主張家朗、早前因為緋聞而為人熟悉的YouTuber陳濬樺（Santis），以及ERROR的造型師Lok。另外，還在港人熟悉的吳尊與林明禎一同入選。

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劍神張家朗

每年一度由美國網站TC Candler舉行的「全球百大面孔」，近日每日一帖宣布入圍名單，今年特別多香港代表參賽，其中人氣男團MIRROR、ERROR、MC張天賦、魏浚笙、徐㴓喬、ANSONBEAN、李佳芯、姚焯菲、余德丞及運動員何詩蓓相繼入圍，過去兩日又有港人入圍名單。

現年24歲的香港第二位奪取奧運金牌的香港隊選手張家朗，繼何詩蓓後成為第二位入圍的香港人，身高1.93米的他配上單眼皮，早被列入男神之列。

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網絡紅人入圍

而去年底與歌手MC張天賦傳出緋聞，捲入「超市事件」的KOL Santin亦有入圍「全球百大美女」。

Santis本是YouTube頻道「FHProductionHK（人稱熊仔頭）」成員，曾與頻道主理人「熊仔頭」拍拖，自從被影到與MC逛超市後，Santis開始淡出，並於2月初宣布與FHProductionHK解約，並表示與熊仔頭已和平分手。

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今日公布的香港代表，還有身份多多的Lok，他最為人所知的工作是造型師，主力操刀男團ERROR的造型，而他曾負責造型的ERROR與張家朗亦與他一同入圍「全球百大型男」。

Lok曾任職體育記者，現在除了是造型師，亦是關公司主理人、Art Direct、Youtube 流行文化節目的製作人等。

另外，今日公佈的名單中還在港人熟悉的面孔，包括大馬女神林明禎，與最近舉家移居中國內地的汶萊男神吳尊。

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