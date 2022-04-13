【消委會】市民網購快測未發貨卻特價促銷　消委會投訴揭網購陷阱

▲ 消委會接240宗網購測試包投訴個案，多涉網店未按承諾時間發貨不退款。（資料圖片）

第五波疫情反覆，檢測新冠病毒的快速抗原測試包（RAT）成為防疫、抗疫的重要工具。惟截至4月11日，消費者委員會共接獲240宗涉及網購測試包的投訴個案，當中不少涉及官網或網店未能按承諾時間發貨卻不退款，客戶服務亦未能適時回應有關查詢而惹起不滿。

個案一：經官方網站訂購接近一個月仍未發貨

投訴人2月初於A公司官方網頁訂購10套測試包，認為經官網訂購較為穩妥及有信心保證，連運費繳付了1,200元。但等候近10天仍未收到發貨通知，期間多次經手機應用程式發送查詢卻無人回覆，致電A公司客戶服務熱線，只獲告知會轉交同事跟進。投訴人再等候近兩星期，即付款後近1個月，仍然杳無音信，因不滿A公司沒有提供確實發貨日期又不作退款，遂向消委會求助。事主其後獲A公司回覆會提供相應安排，個案得以解決。

個案二：網上訂單遲遲未發貨卻以特價促銷同款測試包

投訴人是B公司美容護膚品長期客戶，2月底於其官方網站購買4盒、每盒1支具香港政府認可的快速抗源測試包，支付了$140，訂單列明5至7個工作天發貨。然而至近3月中，事主仍未接獲任何發貨通知，但同日卻發現B公司網站推出新優惠，同款測試包4盒只需$100，比她購買時便宜，更列明是最後2,000盒現貨並可選擇於分店取貨。事主深感不滿，質疑B公司在尚未處理好現有網上訂單的情況下，反而推出新優惠促銷，故致電B公司熱線投訴。B公司職員只回覆事主即將寄貨，但不能確定日期，亦拒絕退款，遂向消委會投訴。

消委會聯絡B公司，獲回覆早前受疫情影響，派遞公司只能提供有限度服務，因而延遲了發貨時間。儘管測試包最終送抵投訴人，但與事主落單日期已相隔超過1個半月。

個案三：網店聲稱新加坡政府指定使用檢測包卻不在官方名單上

投訴人見C網店宣傳一款標榜是「新加坡政府官方指定使用的快速測試包品牌」，於2月中訂購4盒，每盒80元，然而其後搜尋新加坡政府官方網頁，卻找不到該款測試包的資料，於是向C網店瞭解。C網店提供了一份文件，說明該款測試包獲批准於新加坡售賣。事主認為這並不等同是新加坡政府「官方指定使用」的快速測試品牌，而該款測試包亦不在新加坡衞生科學局的名單上，所用字眼有誤導之嫌，雖已收到貨品，但暫未使用，透過消委會要求C網店作進一步解釋。

消委會聯絡C網店，只接獲電郵自動系統回覆，表示其客戶服務暫時只使用社交平台專頁傳送訊息。消委會致電C網店的熱線電話沒有人接聽，留言信箱亦已滿。消委會將個案轉交海關跟進，C網店其後回覆指，供應商會為顧客安排退貨退款。

消委會5招免墮陷阱

消委會提醒，市民購買快速測試包前，應先向商戶瞭解生產日期及使用期限等資料，不宜囤積，以免浪費。經官方網站購買前亦須細閱條款及退換貨品政策，如有不設退款之條款，應慎重考慮是否光顧。而信用卡及一些付款平台設有交易申訴及退款機制，若商戶未能交付貨品等情況，消費者有機會透過信用卡或付款平台取回款項，但一般銀行轉帳或電子支付工具則未有相關退款保障機制。消費者亦可保留商戶有關於貨品描述及詳情的截圖，萬一實物與描述不符，日後追究時亦有憑據可依。

消委會亦整合不同地區認可的快速測試包搜尋器。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津