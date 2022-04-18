52歲王菲少女肌拍內衣廣告　外國網絡潮牌出98年《唱遊》唱片照印花恤衫

樂壇天后王菲近年養尊處優，甚少作公開露面，就連微博的最後更新都是2015年的事情。最近由她代言的國內內衣品牌踏入10周年，除了為品牌拍攝恭賀短片，更為品牌攝長達1分鐘的宣傳片，一頭短髮清粧上陣，其中一幕令粉絲recall當年為紅極一時的《大空戰士八（Final Fantasy VIII）》主唱的〈eyes on me〉MV一樣！

▲ 王菲為宣傳春夏系列女裝展，穿淡黃色背心加透視上衣。（YouTube擷圖）

王菲一向惜字如金，以前頒獎禮得到女歌手金獎都只會一句起兩句止，不過在日前發布內衣品牌拍的恭賀短片，竟長達19秒的說話，其中一句：「也希望大家可以一起再度啟程。」，相信唔少粉絲聽到都勁有被療癒的感覺！當然請得天后出山，又點會拍一段短片咁浪費呢？一日後，品牌即推出2022全新廣告片，貫徹簡樸生活風格將天王菲帶到郊外大自然，將冷面天后升級至凍齡歌姬！

▲ 宣傳片開頭隱隱弱弱一閃即過的畫面，較難捕捉王菲近鏡。（YouTube擷圖）

▲ 宣傳片以回到郊外過極簡樸生活出發，終於找到一個close-up盡顯王菲臉上皺紋清零的無瑕靚樣。（YouTube擷圖）

▲ 宣傳片最後講到王菲回到遍地開花的大自然，有沒有recall1998年的〈eyes on me〉呢？（YouTube擷圖）

有菲迷表示此廣告末段，猶如1998年的單曲〈eyes on me〉（王菲為日本經典遊戲系列《Fianl Fantasy VIII（太空戰士八）》所唱的主題曲）的MV畫面。而同一時間，有家網絡潮牌NeoSantet同樣用上王菲於98年推出的專輯《唱遊》照片作proint印上。

▲ NEOSANTET愛將電影劇照當作恤衫的印花圖案，王菲《唱片》專輯內的照片是首次踏進音樂界之作，現已售罄。（約$410／圖片：lowheads.com、IG@neosantet）

此家NeoSantet去年才成立，首間寄賣網店是印尼的shopbee和tokopedia，最近才登陸美國lowheads網店，其風格以電影劇照作恤衫全件印花圖案，除了王菲，還有Sofia Coppola首作《鎖不住的青春》、昆頓塔倫天奴的《標殺令》和柯德麗夏萍的《珠光寶氣》都在衫面上找到呢！

記者：黃鑑江