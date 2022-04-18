52歲王菲少女肌拍內衣廣告 外國網絡潮牌出98年《唱遊》唱片照印花恤衫
樂壇天后王菲近年養尊處優，甚少作公開露面，就連微博的最後更新都是2015年的事情。最近由她代言的國內內衣品牌踏入10周年，除了為品牌拍攝恭賀短片，更為品牌攝長達1分鐘的宣傳片，一頭短髮清粧上陣，其中一幕令粉絲recall當年為紅極一時的《大空戰士八（Final Fantasy VIII）》主唱的〈eyes on me〉MV一樣！
王菲一向惜字如金，以前頒獎禮得到女歌手金獎都只會一句起兩句止，不過在日前發布內衣品牌拍的恭賀短片，竟長達19秒的說話，其中一句：「也希望大家可以一起再度啟程。」，相信唔少粉絲聽到都勁有被療癒的感覺！當然請得天后出山，又點會拍一段短片咁浪費呢？一日後，品牌即推出2022全新廣告片，貫徹簡樸生活風格將天王菲帶到郊外大自然，將冷面天后升級至凍齡歌姬！
有菲迷表示此廣告末段，猶如1998年的單曲〈eyes on me〉（王菲為日本經典遊戲系列《Fianl Fantasy VIII（太空戰士八）》所唱的主題曲）的MV畫面。而同一時間，有家網絡潮牌NeoSantet同樣用上王菲於98年推出的專輯《唱遊》照片作proint印上。
此家NeoSantet去年才成立，首間寄賣網店是印尼的shopbee和tokopedia，最近才登陸美國lowheads網店，其風格以電影劇照作恤衫全件印花圖案，除了王菲，還有Sofia Coppola首作《鎖不住的青春》、昆頓塔倫天奴的《標殺令》和柯德麗夏萍的《珠光寶氣》都在衫面上找到呢！
記者：黃鑑江