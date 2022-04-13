【消委會】平價浴巾表現更勝千元意大利貨　抗菌浴巾或未能抑菌

▲ 消委會測試40款浴巾發現平價浴巾表現更勝千元貨。

疫情下市民更加注重個人衞生，而浴巾可說是家居必備用品。消委會測試市面上40款不同價格的浴巾樣本，發現樣本間的吸水表現參差，不同樣本洗濯前吸水需時3秒至50秒不等，即使洗濯1次後，仍有樣本吸水需時16秒，另有約2成樣本洗濯1次後，已出現明顯的毛球或褪色。

40款浴巾中，有32款為一般浴巾，其餘8款為聲稱有抗菌功能的浴巾，售價由29元由1,120元不等。測試主要比較樣本的吸水表現、乾燥速度、耐用程度及纖維成分標籤準確度，並檢視8款聲稱有抗菌功能樣本的抗菌表現。

當中有13款總評獲4分或以上的樣本，其中10款售價均在300元以下，介乎100元至256元。相反測試中5款售價最高，價錢介乎409元至1,120元的樣本，其中有3款的總評均只獲3分，表現略為遜色。當中售價最高1,120元的測試樣本「FRETTE」吸水表現遜色，而且於洗濯1次後，表面已起毛球，其色彩亦明顯不及洗濯前亮麗。

3款樣本的吸水表現則較遜色

吸水表現的測試發現，大部分的樣本於洗濯前的吸水效能頗高，所需時間約為3至5秒，即代表樣本能於短時間內吸乾水分。惟有3款樣本的吸水表現則較遜色，在洗濯前樣本吸水需時38至50秒，分別是「Cottex」、「Simply Living 」及「FRETTE」，而「Simply Living 」及「FRETTE」即使是洗濯1次後，吸水時間仍分別需時15、16秒。

不過，全部樣本在洗濯50次後，其吸水效能均沒有下降，其中約8成樣本所需時間更較洗濯前，或洗濯1次後縮短。例如測試中洗濯1次後，吸水時間仍分別需時15及16秒的2款樣本，在洗濯50次後，其吸水時間進一步縮短至4秒及10秒。消委會解釋，浴巾吸水能力隨洗濯次數提升，有機會是因浴巾在多次的洗濯過程中把表面殘餘的染料、柔順劑等洗掉了，令浴巾更易吸水，建議市民先清洗新買回來的浴巾才使用。

大部分抗菌表現不理想 1款未能抑菌

消委會又發現，8款聲稱有抗菌功能的樣本中，只有來自產地日本的「Hayashi」泉州Nomos Bath Towel （$149）能有效抑制2種試驗菌種的生長，抗菌表現尚算不俗。惟洗濯50次後，該樣本抑制克雷伯氏肺炎菌的能力便明顯下降，未能有效抑制其生長。

另外6款就只能有效抑制金黃葡萄球菌的生長，當中有2款樣本洗濯50次後抗菌能力下降；餘下的「M&S Home」，無論是洗濯1次或50次後，皆未能有效抑制2種試驗菌種的生長，抗菌表現遜色。

6款只能有效抑制金黃葡萄球菌的生長樣本：

「iCi LA VIE」全棉抗菌色織浴巾

「 gukkosuPA 」Bath Towel

「 銀世界 」Crosstile 0800306BT

「 Wonderful peace」

「Francfranc」Bath Towel

「HÓME CÓORDY」今治製浴巾 HC-HIM03ST201

消委會提醒消費者，用過的濕浴巾應立即清洗及晾乾，即使是清潔及乾透的浴巾，亦應避免長期放置於潮濕、不通風的浴室。

樣本乾燥速度懸殊

本港天氣潮濕，快乾程度高的浴巾有助減低滋生細菌、霉菌的機會。消委會比較了各款樣本在20ºC、濕度65%環境下的乾燥率。各樣本在60分鐘內的乾燥率為4%至27.9%，差異頗大。其中，「佳之選」、「 今治四國 」、「 gukkosuPA 」及「銀世界」的乾燥速度最快，乾燥率達18％以上。而「Cottex」及「Christy」的乾燥速度則最慢，乾燥率只有約4％。消費者提醒市民，厚重及密度較高的浴巾，其晾乾速度一般較慢，適宜於冬天乾燥季節使用，或需要使用乾衣機烘乾。

3款樣本洗濯後縮水約10%

此外，消委會亦測試了各樣本在洗濯後的變化，發現有5款樣本的縮水情況較嚴重，縮水率為1.5％至10.1％，當中比較差的是「On Living Homeware」、「VOSSEN」、「Milton Home」、「FRETTE」及「Wonderful peace」，其中3款的長度較洗濯前縮短了約10％：

「On Living Homeware」Cotton Towel，$165

「VOSSEN」Yoko Bath Towel VS1183700266，$179

「FRETTE」Towel FR2933 D0200，$1120

消委會又發現，有9款樣本在洗濯1次後，其外觀跟洗濯前有明顯的落差，例如表面出現明顯的毛球或褪色，表現令人失望。而當中有3款樣本售價都較高，由460元至1,120元。經洗濯50次後，全部樣本都出現不同程度的褪色或起毛球，有7款樣本的觸感明顯變得粗糙或硬，用於擦拭身體時，或會感覺欠舒適。

消委會提醒消費者，應按照浴巾護理標籤上的洗滌和乾衣指示處理，並參考以下建議，以延長其使用壽命：

用熱水洗滌棉質的浴巾雖有助殺菌，但有機會令浴巾縮水或變色

若浴巾上出現霉菌黑點，建議立即更換。若未能即時更換，可適量地使用漂白水或消毒劑洗滌。惟使用漂白水清洗浴巾，容易令其變色，甚至會令浴巾柔軟度及撕裂強度變差

一般使用或清洗50、60次左右便適宜更換，同時不要與他人共用毛巾，以免增加細菌或病毒傳播的風險

過量使用柔順劑或是使用柔順劑後沒有徹底清洗浴巾，會降低其吸水能力，相關污水排放至海洋，更有可能影響生態環境

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記者：郭詩詩