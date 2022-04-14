IPX7級防水藍牙音樂手提花灑　解鎖Me Time淋浴聽歌新體驗

人生是live to work，還是work to live，有時或只差在一刻的沐浴體驗。不少人在工作以外，十分享受宅在家的Me Time，在獨處時光做自己喜歡的事，哪怕是沖一泡咖啡，健身一整天，還是在浴室高歌一曲，讓溫熱洗滌身心的壓力與憂愁，在平凡日子顯得格外浪漫又溫馨。

▲ 人生是live to work，還是work to live，有時或只差在一刻的沐浴體驗。

完美音效系統 揮灑幸福荷爾蒙



很多人習慣淋浴時聽音樂，展歌喉。根據音頻治療學，音頻是放鬆心情及解壓的關鍵元素，能幫助釋放「催產素」（Oxytocin）及安多酚（Endorphin）荷爾蒙，以及減少腎上腺分泌葡萄糖皮質激素（Glucoorticoid），帶來幸福的感覺。再者，音樂經浴室磚壁反射，迴響亦變得份外響亮和悅耳，令人猶如置身迷你演唱會。

▲ KOHLER MOXIE藍牙音樂手提花灑榮獲2021 Design Award 國際知名設計獎項。

榮獲2021 Design Award 國際知名設計獎項的KOHLER MOXIE藍牙音樂手提花灑，為沐浴空間帶來完美音效系統，不論是活力四射的電子音樂、溫婉的古典交響樂，還是時下的流行樂曲，都可以經由Harman Kardon高品質揚聲器播放。MOXIE揚聲器另具IPX7評級防水及3呎深防水功能，在泳池邊開party也「滴水不怕」，加上豪華的全覆蓋噴頭及降噪的淋浴模式，讓人沉醉於Harman Kardon的絕佳音質，享受超凡的淋浴體驗。

▲ KOHLER MOXIE藍牙音樂手提花灑為沐浴空間帶來完美音效系統，其中Harman Kardon高品質揚聲器另具IPX7評級防水及3呎深防水功能。

▲ 不論是活力四射的電子音樂、溫婉的古典交響樂，還是時下的流行樂曲，都可以經由Harman Kardon高品質揚聲器播放。

磁力吸附手提花灑 無線藍牙連接音響



常說「音樂無界限」，MOXIE揚聲器無疑把音樂突破地域界限，既可隨磁力回彈對接系統安全鞏固地吸附在MOXIE手提花灑上熱播音樂，更可輕鬆拆卸並攜帶至浴室、客廳、廚房、睡房、泳池、戶外或沙灘。過程中只需利用藍牙5.0無線連接不同國界及風格的音樂，便可以連續播放長達9小時，中途還可以切換免提通話，接聽他人來電；配以附設的基座隨時隨地快速充電，從早到晚無間斷地投入極致樂感享受，在淡泊的生活裏找回片刻療癒自我的時光。

▲ MOXIE揚聲器以磁力回彈對接系統安全鞏固地吸附在手提花灑上熱播音樂，豪華全覆蓋噴頭及降噪淋浴模式，讓人沉醉於絕佳音質之中。

▲ MOXIE揚聲器中途還可以切換免提通話，接聽他人來電。

▲ MOXIE揚聲器利用藍牙5.0無線連接可播放音樂長達9小時，配以附設基座隨時隨地快速充電。

即日至4月29日於網店購買MOXIE 藍牙音樂手提花灑，可享8折優惠及免運費，首次購買輸入優惠碼「GIFT100」更可再減$100！



詳情：https://shop.kohler.com.hk/moxie-1



（特約）