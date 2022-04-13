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【李家超參選特首】李家超挾786張提名表格報名　今日將再辦選委交流會

政治 10:41 2022/04/13

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李家超（左）提交786個提名，報名參選特首。（梁偉榮攝）

李家超今早遞交786張選委提名表格，正式報名參選特首。他表示，報名後會努力選舉工作，今日繼續會與選委舉行交流會，屆時會有直播，並會按專題與選委及相關人士交流。

李家超稱，希望能夠盡快撰寫政綱，但由於時間關係，政綱仍處於收集意見及撰寫中，會盡快就其關注的問題，涵蓋方方面面，盡量介紹及解釋其施政理念。他自言是務實的人，希望所寫的施政理念及措施，能夠真正落實，強調會認真考慮每個方面，盡快撰寫並會向大家解釋。

他又感謝提名他的選委、競選辦成員，以及傳媒連日的採訪。

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記者：陳宛彤

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