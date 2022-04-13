【金宵大廈2】黃子雄家底豐厚擁八分一蘇格蘭血統　御用有錢佬一個原因決定不婚

TVB劇集《金宵大廈2》的單元「姐姐」於昨晚（4月12日）播出上集，劇情講吳乃強（黃子雄飾）與吳周小紅（樊亦敏飾）聘請「姐姐」Louisa（ 黃婉華飾），三人各有古怪，看得觀眾十分緊張。

眾所周知向來被稱為「TVB御用有錢人」的黃子雄（Geoff）的英文非常好，可是今次在《金宵大廈2》卻英語能力有限的中佬，難怪拍檔樊亦敏在早前宣傳活動開玩笑稱，今次演出對黃子雄來說，最困難是要扮「英文唔好」。

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TVB御用有錢人

事實上，Geoff是擁有豐厚家底的「太子爺」，家人從事出版生意，他在小時候便隨家人移民到加拿大。而且他更擁有八分之一挪威和八分之一蘇格蘭血統，又曾於英國留學，難怪不時被安排飾演專業人士或有錢人。

Geoff演過的有錢人角色當中，處境劇《愛‧回家》的查家澤最深入民心，他過往曾接受TOPick專訪，談到演繹有錢人、專業人士的方法：「有錢人大致分為三類：含着金鎖匙出生的、憑自身努力發奮的以及喜愛炫富的二世祖。」

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曾離開TVB

Geoff於1991年曾從事模特兒工作，又曾任兼職打碟唱片騎師、 飲品包裝公司市場推廣品牌經理。在1994年，以兼職主持身份加入娛樂圈，後來任職過明珠台主持兼撰稿員崗位、新城電台唱片騎師、電台電視節目主持，後來參演劇集《真情》。

不過，Geoff當年未有正式簽部頭或基本藝員合約，因為他覺得自己演技差而離開TVB。

後來，當時的亞洲電視製作資源總監陳圖安邀請Geoff加入當演員。直至2006年，Geoff透過丘凱敏穿針引線協助，與TVB電視藝員科接洽重投大台。

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拍露股戲份

回歸TVB的Geoff最先參演處境劇《同事三分親》，飾演言為信。此外，曾在《再創世紀》飾演香港首富的兒子，演玩世不恭二世祖的他更在劇中「露股」，但在內地播出的版本則版刪去。

Geoff接受傳媒訪問時還透露拍攝時還有SM場面，尺度相當大！

▲ 《再創世紀》

曾與夏竹欣相戀8年

表面似花花公子的Geoff其實頗長情，曾與前TVB藝員夏竹欣交往長達8年。而且Geoff也不屬浪漫情人，二人交往期間，夏竹欣未曾在節日收過禮物，甚至連花也沒收過，拍拖8年最浪漫的事就是去旅行。

可是Geoff奉行不婚、不生小朋友，事關他曾爲14對新人當婚禮司儀，當中有一半離婚，由此令他對婚姻失去信心。

Geoff、夏竹欣最後因了解而和平分手，轉行入職保險的夏竹欣去年與圈外男友入紙申請結婚。

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