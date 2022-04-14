【育兒心得】子女以行動來表達孝心 不是金錢或說話可以替代

▲ 父母的行為會是子女的榜樣，請多點關心父母及子女。

前陣子第五波疫情突趨嚴重，加上政府宣告了新防疫措施，令家中各人感到困惑及擔憂；尤其是有老有幼的家庭，真覺得有點束手無策。

年老的母親行動不便，又未曾接種新冠疫苗，擔心不能進入通往街市的商場，或不能到超級市場購買必需品。於是我們在得到她同意下，替她預約了疫苗注射，但卻要等候一個多月。後來老人家得到街坊消息，可在附近診所排隊即日注射，便告知妹妹。她沒有與我們商量，便在一個天寒地凍下着雨的早上，悄悄地替媽媽排隊輪籌。可惜到達診所時雖是早上7時，籌早已派完。

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對於妹妹的表現，家中各人都感到驚訝，並紛紛大讚她有孝心；尤其是感動了她的兒子，沒有想過一向愛睡覺的媽媽會這麼偉大，能在天寒地凍的大清早為婆婆輪籌。我們趁此教導他：這就是孝心，是以行動來表達，不是金錢或說話可以替代，他日也要對自己的媽媽一樣關懷照顧。

另一位妹妹的女兒-即我在此經常提及的姨甥女，因為患有哮喘病，令父母非常擔心。自停課以來她都沒有踏出家門，我們也不能到訪，故她形容自己一早已被「lockdown」。父母知道可以為小童注射疫苗後，便商量早上甚麼時候往排隊輪籌。爸爸提議早上7時，正在玩耍的姨甥女立刻插嘴：「那些公公婆婆天未亮5時便起床，晨運完畢便去排隊呢。」

明白了！於是爸爸便6時起床，在一個既「凍冰冰」又「雨紛紛」的早上到診所排隊，位置是32。他當天要上班，故8時後要由妹妹接力，待9時診所開門拿了籌後，妹妹便上班，繼續由姐姐接力，帶姨甥女到診所打針。懂事的她當然明白父母的偉大，我們也同樣教她要有孝心及懂得感恩。

身教非常重要。大家要謹記：父母的行為會是子女的榜樣，請多點關心父母及子女。

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