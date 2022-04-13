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【MIRROR成員】呂爵安爆曾想唱《Mr. Stranger》　Edan證MIRROR今年開演唱會

娛樂 11:42 2022/04/13

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Edan透露新歌情況！

人氣組合MIRROR成員呂爵安（Edan）日前接受商業電台DJ謝茜嘉的訪問，當中問到最近有指ViuTV劇《大叔的愛》的班底會再度合作，劇中主角黃德斌亦承認「有傾過」。

對此傳聞，一向好口才的Edan卻口窒窒叫大家等消息，並表示：「我唔夠膽咬實同大家講我會做，我驚大家失望，的確係聽過有咁嘅project，但我會唔會做呢？就係未知之數。」

不過Edan就承認MIRROR演唱會在籌備中，並指相信今年會與大家見面。 

最新影片：潘燦良、周家怡專訪

【MIRROR成員】《大叔的愛》班底拍VTiuV新劇　Edan+Anson Lo+Jer合體演《百萬同居計劃》

自認跳唱水平不足 望作新挑戰

談到Edan早前推出《My Apple Pie》、《一表人才》、《年青有為》等，有人形容其曲風偏向台式情歌，故Edan望在第二年Solo的第一首歌能帶點突破，又坦言喜歡跳唱，認為男團K-POP好型，惟他認為自己跳唱水平不足，對推出跳唱歌卻步。 

但他指外間一直問其有沒有新的東西可呈現，故終他接受不同的意見加上自己想作新挑戰，便出了首支個人跳唱歌曲《Elevator》。

Edan接受電台訪問。

推出《Elevator》是最擔心的一次 自覺不適《Mr. Stranger》

今次這首跳唱歌曲《Elevator》，Edan直言是最囉囉攣最擔心的一次，因為有太多未知之數，又害怕歌迷不喜歡，但他指監製Edward Chan（陳浩然）一直很支持他，最初已找來不同的demo，原來其中一首是《Mr .Stranger》，當時Edan很喜歡，覺得很型。

及後他再聽《Elevator》﹐又覺得曲風歡樂，較適合自己，便跟Anson Lo傾談，終他選了《Mr. Stranger》，自己則選擇《Elevator》，更笑言未能Carry《Mr. Stranger》的Sexy，表示若然換了他做，就會很易變成搞笑。他又直言雖然《Elevator》反應理想，但表示暫時不再出跳唱歌，想再嘗試不同曲風。

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自認高要求

另外，Edan在訪問中提到自己性格較直接和心急，自我要求甚高，有時會因為工作太認真而有點嚇人，但不會發脾氣影響身邊人。 

他說：「我會用舒適方式修飾我嘅表達，大家舒服都好緊要，唔可以霸道、無理取鬧，我學唱歌都會急，老師都叫我放輕鬆啲。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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