【社區隔離設施】政府4月底交還被徵用的皇后山邨及葵涌荔景邨　下星期交還過渡性房屋

▲ 皇后山邨。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今（13日）舉行記者會交代抗疫工作，運輸及房屋局局長陳帆亦有出席。

陳帆表示，隨著確診數字回落，平衡基層居民住屋需要及疫情發展，政府會於4月底交還早前被徵用做社交距離設施的皇后山邨第一和第七座及葵涌荔景邨恒景樓作公屋用途。而被徵用的過渡性房屋元朗東頭「同心村」及元朗錦田江夏圍第一期，則將在下星期交還營運機構。

交還單位前會移走傢俬和設備，送往其他隔離設施和用途，另會進行深層消毒，過渡性房屋內的設施則會贈送予營運機構。

收回單位後房委會及過渡性房屋營運機構會檢視樓宇狀況開展修繕工作；房委會會將先前改建的設施還原，詳細檢視每個單位設施狀況作修繕工作，會盡早完成相關工程，盡快安排準租戶，分批5月底至6中陸續入伙。

陳帆又感謝受影響租戶的配合，會在5月向600戶已和過渡性房屋機構簽署租約的申請人發放特惠津貼，以提供援助。房委會會為受影響公屋申請人做特別編配安排，皇后山邨第一座約860名接受編配的申請人，當中絕大部分已重新編配至第二至第六座單位，亦有一半人已接受重新分配的單位，而已接受預配單位的荔景邨恒景樓約380多名申請人中，有幾位表示不會等待入住原來編配的單位，房委會正為他們重新分配其他屋邨的單位。

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記者：黃小冰