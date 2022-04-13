【女神李佳芯】蟲草大王怒抽TVB千萬廣告轉投ViuTV　陳恩德再擲6位數於開電視落廣告

▲ 「蟲草大王」陳恩德繼ViuTV後再擲6位數於開電視落廣告。

視后李佳芯（Ali）於2020年宣布與拍拖7年的陳炳銓分手後，在去年底被拍到與「蟲草大王」陳恩德酒店密會而傳出緋聞，當時二人均否認此事。

可是，之後又爆出李佳芯與「蟲草大王」陳恩德秘戀逾1年，Ali被指一腳踏兩船背著陳炳銓與陳恩德交往，「劇情」峰迴路轉。可是之後Ali發文急澄清，表明不會與陳恩德有任何發展關係，與「蟲草大王」劃清界線。

後來陳恩德邀請Ali出席其公司舉辦的活動，卻遭TVB開出「條件」，要求他不能與Ali合照，就算影大合照也要保持距離，此事令「蟲草大王」感到不滿，最後決定不用Ali出席之餘，更怒抽TVB千萬元廣告轉投ViuTV。

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獨欠TVB無份

近日，有網民發現余詠珊過檔開電視後的新節目，出現「蟲草大王」的廣告，即是陳恩德把廣告繼轉投ViuTV後再投開電視，三台之中唯獨TVB無份。

不過有指陳恩德是次擲了6位數落廣告，相比起TVB千萬廣告費相差甚遠。他本與余詠珊不認識，但表示有留意對方製作的節目，表示很欣賞，更揚言將來一定有更多合作。

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