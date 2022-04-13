【第五波疫情】林鄭月娥指快測行動揪逾3,100宗個案　各監察指標反映疫情較3月21日下跌約9成

▲ 林鄭月娥指，各項疫情監測指標均反映，本港疫情相比起3月21日時，已下跌約9成。（梁偉榮攝）

本港第五波疫情回穩，行政長官林鄭月娥今日（13日）繼續出席例行疫情記者會，同場出席官員有運輸及房屋局局長陳帆。本港於4月8日至10日進行3日全民自願快測，共揪出3,142宗個案。林鄭月娥表示，行動的3個目標均以達成，各項疫情監測指標均反映，本港疫情相比起3月21日時，已下跌約9成。她又說，明日會公布放寬社交距離措施的詳情。

林鄭月娥說，3日快測行動中有約3,142宗呈報個案，當中約65%沒有病徵，相信快測行動協助揪出沒有病徵的確診人士，亦協助政府掌握疫情情況。所有陽性個案已獲發隔離令，當局亦已發出逾2,000張檢疫令。她指，參考昨日確診數字1,433宗，相比起3月21的1萬多宗確診，下跌9成；而污水監測、圍封強檢及社區檢測中心的疫情監測指標數據，均較3月21日時數據下跌9成。

林鄭月娥透露，明日將公布放寬社交距離措施，但她指出放寬措施會有風險，陽性個案或會增加，呼籲市民仍要遵守防疫措施，未打針的或可接接第2、3針的市民，應盡快接種疫苗。林鄭月娥又透露，之後或要求市民進行較高風險社交活動前，要進行快測，詳情於明日的抗疫記者會上公布。

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記者：黃悅晴