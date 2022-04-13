【第五波疫情】林鄭月娥主持例行抗疫記者會　預告明天交代放寬措施【不斷更新】

第五波疫情繼續回穩，昨日新增1,433宗確診個案，特首林鄭月娥今早（13日）主持例行抗疫記者會，運輸及房屋局局長陳帆亦會出席。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【11:50】不會於短期內取消方艙醫院

林鄭月娥稱，現時主流的社區隔離設施，為6個由中央援建的設施，約5千多個單位，而有關用地並不是立刻會有用途，所以會用作備用。她表示，內地都是採取「清艙備用」，認為沒有理由將社區隔離設施拆除，尤其現時全球疫情仍未穩定，仍然是大流行，至於會否減少設施數目，則要由領軍的保安局研究，但短期內不會取消設施，以為香港提供最佳防護。

【11:40】復課數周後作檢視，包括快速測試頻率

林鄭月娥稱，學校復課有一定風險，但要平衡學習需要、社交活動等，所以要管控好風險，確保當日進入校園的師生沒受感染，所以需要進行快速測試，而且檢測不能相隔太久，因病毒潛伏期短，但強調不會長期要求每天進行檢測，會在數周後檢視。

被問到已接種疫苗的人士，可否獲豁免進行快速測試。林鄭稱，接種疫仍會受感染，只能防範重症及死亡，否則有機會讓陽性患者進入校園而不知。

【11:35】不會提早放寬社交距離措施

林鄭月娥指，現時的社交距離措施延到本月20日，所以最早放寬的期限已經是翌日（4月21日）。被問撤銷口罩令及限制令的路綫圖，她表明需要繼續一段時間，並要視乎全球疫情、病毒有否變種等，不能具體說明。

【11:20】交還公屋單位及過渡性房屋

陳帆表示，為平衡基層居民住屋需要及疫情發展，會於4月底交還皇后山邨第1、7座，以及荔景邨恆景樓，至於被徵用的過渡性房屋元朗東頭「同心村」及元朗錦田江夏圍第一期，則將在下星期交還。【下一頁】

【11:15】交還部份社區隔離設施

林鄭月娥稱，隨住壓力減少，中央援建的社區隔離設施，已不會再安排，陌生人士入住同一間單位，有關設施已成為抗疫的主流社區隔離設施，在第5波疫情爆發以來，已經有1.4萬人入住。

她表示，因應疫情變化及隔離設施供應充足，將會交還3幢公共屋邨樓宇，以及2個過渡性房屋，予有需要或已編配的居民入住。

【11:10】疫情已經下跌

林鄭月娥稱，香港疫情已下跌了9成，多個監察指標都反映出，直言達到進行快速測試目的。她感謝逾萬名義工，並呼籲市民可以繼續定進行測試。【下一頁】

【11:00】預告明天公布放寬社交距離措施

林鄭月娥預告，明天會公布本月21日起，分3階段放寬社交距離措施。但她表明放寬會有風險，社會上人流將增加，無可避免放寬後陽性個案會增加，呼籲市民仍要遵守防疫措施，未打針的或可接接第2、3針的市民，應盡快接種疫苗。【下一頁】

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳宛彤