【精英運動員】硬地滾球運動員吳志恒獲嶺大錄取　下學年入讀工商管理學士課程

▲ 嶺南大學宣布錄取硬地滾球精英運動員吳志恒。（資料圖片）

嶺南大學今（13日）宣布透過「頂尖運動員直接入學計劃」，錄取硬地滾球精英運動員吳志恒，其將於下學年入讀嶺大工商管理（榮譽）學士課程。

吳志恒於2019年代表香港出戰全國第十屆殘疾人運動會暨第七屆特殊奧林匹克運動會，以及仁川2014亞洲殘疾人運動會。他將完成工商管理學高級文憑課程，並有志投身工商管理行業。

嶺大表示，大學會繼續透過「頂尖運動員直接入學計劃」接受指定體育總會的提名或自薦報名，透過計劃入學的運動員將獲嶺大給予三年合共近40萬港元獎學金，包括生活和學習費及交流機會。學生運動員亦將獲額外醫療和保險保障，以支援他們的健康，並為他們提供職業規劃服務，以協助探索運動員以外的專業發展。

嶺大表示，「頂尖運動員直接入學計劃」由2022/23學年起，將會與現行的「精英運動員入學獎學金」同步執行及互補。「精英運動員入學獎學金」將評估及錄取符合大學一般入學要求，並在運動方面表現卓越的運動員，而「頂尖運動員直接入學計劃」則根據運動員在運動方面的成就為錄取條件。

▲ 硬地滾球運動員吳志恒。（嶺大提供）

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰