【消委會】5款評分最高冷氣機製冷功能比拼　一款製冷能源效率最高最省電

消委會測試共14款「1匹」變頻式分體機，其中7款為淨冷型冷氣機。消委會又以「製冷季節性表現系數」（CSPF）計算冷氣機全年從室內排走的總熱量與其在同期間的總耗電量的比率，CSPF數值愈高，表示製冷能源效率愈高，亦即愈省電。TOPick整理在消委會調查中總評獲4星以上（最高5星）的5款淨冷型冷氣機，並就其售價、製冷等範疇作出比較。

牌子 型號 （室內機/室外機） 售價 製冷量（聲稱/實際量得）（千瓦） 製冷能源效率（CSPF） 富士電機 Fuji Electric RSG09JMCB-A / ROG09JMCB-A $5,580 2.60/2.88 6.08 珍寶 General ASWG09JMCB / AOWG09JMCB $6,190 2.60/2.77 5.86 LG HS-09IPX $7,580 2.60/2.75 5.60 開利 Carrier 42KHG009DS / 38KHG009DS $6,280（含安裝） 2.64/2.73 5.68 日立 Hitachi RAS-DX10CWK / RAC-DX10CWK $6,480 2.50/2.57 5.53

CSPF數值愈高，表示製冷能源效率愈高，亦即愈省電。

點擊即看各品牌每年電費比拼：【下一頁】

在5款淨冷型冷氣機中，售價最低的是富士電機 Fuji Electric，其CSPF數值亦是最高，表示其更省電。而各品牌的實際量得製冷量，均比其聲稱製冷量高，其中聲稱製冷量最高的是開利 Carrier，而實際量得製冷量最高的則為富士電機 Fuji Electric。

消委會指，其中「富士電機Fuji Electric」的製冷能源效率較好，整體表現稍稍佔先。若住所不宜安裝普通分體機，則可考慮「窗口分體式」的「日立Hitachi」。

最新熱門影片：【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹？ 中醫拆解治療及調理時間

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https：//bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https：//bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https：//bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津