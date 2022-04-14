【靚太安樂窩】 一家三口鍾情清靜大自然環境　客廳打造藍綠色牆延伸窗外山景

居住在這個石屎森林的城市，大自然氣息是我們喘息的空間。施太一家三口喜歡環境清靜及大自然的感覺，居於天水圍十多年，決定買入天水圍嘉湖山莊446呎兩房單位，可以遠望山景之餘，還把安樂窩打造成自己喜歡的大自然風格，讓家中充滿活力和朝氣的氛圍。

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施太指買入單位前，一直都不太購買奢侈品，即使是衣服及日用品，都是間中購買，接近壞掉才換，星期六日才會外出用膳。最後花近$526萬買入天水圍嘉湖山莊446呎單位。由於施太不太喜歡家中顏色灰沉沉，為了想有更多大自然的氣息，於是選擇在客廳造一幅清新感覺的藍綠色牆，讓視覺效果如山景的延伸，亦特意在窗台種了數棵小盆栽作點綴。

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由於施小姐不太喜歡累贅的感覺,而且裝修預算有限，家中亦沒有太多雜物，在客飯廳及睡房都沒有訂造入牆櫃及傢俬，反而選擇購買現成傢俬，方便自己打理。小朋友房間以明亮黃色的牆身為主，再以白色的傢具再配搭，利用窗台位置放置雜物，減少使用房間的空間，搶眼而且充滿活力的感覺，令房間充滿生氣。

廚房及廁所的牆身磚及地板都進行了清拆及重新裝修規劃，並訂造了適量的廚房吊櫃及地櫃，以灰白色為主，維持簡潔企理的感覺。

工程詳情：

裝修公司：好師傅

裝修時間：約3個月

總裝修設計費用約$20萬，當中包括基本裝修、泥水電工、清拆工程、油漆木工工程及安裝等。

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責任編緝：蕭雅文