【上海疫情】兒子全日高燒40度缺藥缺救護車　媽媽邊哭邊逐戶拍門借退燒藥

▲ 上海有市民缺乏藥物，藥逐戶拍門向鄰居借藥。

內地上海爆發疫情後，採取嚴厲封控措施，令不少市民家中缺乏物資。早前網上流傳一條短片，收錄到一名母親，抱著小朋友，在小區內逐家逐戶拍門，向鄰居借退燒藥的聲音。片中母親語帶哭腔，表示家中小朋友高燒40度，已經歷一日，都未退燒，而召喚救護車，卻被告知有300多人排隊，因此無奈只能借藥。上海警方其後證實事件，表示「拍門借藥」一幕發生後，已有救護車到現藏，孩子就醫後並無大礙。

上海疫情爆發以來，當地官方公佈的重症數字極低，但當地仍實施嚴厲封控措施，不少市民被封鎖在小區內不得外出，然後物資卻未有妥善安排，令不少人缺糧。網傳短片則揭示當地市民面對藥物短缺及緊急救護服務癱瘓的苦況。

影片只拍攝到夜色中小區內的居民樓，但背景隱約可聽到一把年輕女性的聲音，自稱是3樓某單位住戶，「我只想問問有沒有退燒藥，我的孩子發燒了」。她多次拍門詢問，並且語帶哭腔，但仍強忍情緒，保持禮貌，「阿姨請問在嗎？不好意思打擾您一下」。

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其後終於有一戶大叔應門，該媽媽解釋，「大叔你有沒有備小孩子的退燒藥，小孩子已經發燒了，這個時間40度了」。可惜對方簡單回應一句「家裡沒有」，媽媽則繼續嘗試詢問對方是否有認識的街坊，家中有退燒藥，惟媽媽說到此情緒已經崩潰，「因為他已經燒到40度了，我打120（當地召喚救護車電話），然後他們說300多人排隊，我沒辦法。」此時大叔建議其求助居委會、110報警電話，甚至119火警電話等，媽媽卻坦言自己都已試過，

然後居委會我也打了，但是居委會（說）再也沒有辦法，他說就是沒有藥。

說到此，背景隱約傳出孩童哭喊聲音，母親則安慰孩子「寶貝不哭」，可見媽媽當時正是抱著孩子。之後，該母親又繼續解釋，試圖借藥，「因為他今天白天還在發燒，一天沒退燒了。」

內媒報導指，影片是在上海市普陀區名為金楊園的屋苑拍攝。影片在網上流傳後，令網民十分揪心，迅速在微博等內地社交平台傳開，上海警方則回應內媒稱，「後來有救護車到現場，孩子就醫後並無大礙。」金楊園居委會則回應指，片中母親曾聯絡居委會，

我們幫她聯繫了車9點送去醫院，11點從醫院配了2盒藥回來；今天和居民通過電話，小孩已經退燒。

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責任編輯︰王明芳