【防疫措施】本地遊團員提供快測結果難以查證　旅遊界指不反對措施

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商務及經濟發展局局長邱騰華昨日（12日）透露，加強「本地遊」的防疫措施，包括導遊需要打齊3針，以及若團友事先做快速檢測可考慮放寬每團最多30人的限制等。縱橫遊執行董事袁振寧今日表示，快速檢測措施作用不太大，難以查證團員提供快速檢測結果，但不反對團員要先做快速檢測。

袁振寧表示，去年6月曾復辦「本地遊」，已增加一個「本地遊」承諾書，包括打針、限制人數及其他防疫規定等，若增加快速檢測問題不大，但如何呈報及保管未知如何處理，質疑執行性，及難確保團員提供檢測結果真假，疫苗通行症至少可掃碼，有個人資料。

難道客人早上集合時間，站在那裡撩鼻，再拍照交上，其後不太知道是哪個客人

他補充，若有客人未能上中心報名，就不能即時派檢測棒給客人，無論在派或執行方面有效性不高，但不反對這個措施，因為行政費低。

袁振寧稱，「本地遊」的利潤不大，會取政府補助金，又希望當局提高「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的資助名額及延長期限。

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記者：余思嵐