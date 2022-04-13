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【口腔癌】經常鼻塞流鼻水以為鼻竇炎　男子確診第三期口腔癌【附5大症狀】

健康 11:50 2022/04/13

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經常鼻塞流鼻水以為鼻竇炎，男子確診第三期口腔癌。

鼻塞、流鼻水，不一定由感冒或鼻敏感引起，亦可能是腫瘤作怪。台灣一名53歲男子持續鼻塞、流鼻水數月，甚至影響說話、呼吸，服藥後不見改善，經詳細檢查才驚現患上第三期口腔癌。

根據台媒報道，該名鍾姓男子持續鼻塞、流鼻水幾個月，以左鼻較嚴重，常要用嘴巴呼吸，而且也因鼻塞影響說話，讓人覺得聽不清楚，鍾男最初以為是敏感或鼻竇炎之類的問題，曾自行使用鼻噴劑，但情況時好時壞，到診所檢查後發現左邊鼻竇紅腫、有瘜肉，然而服用藥物後未得到改善。

他最終前往彰化醫院進行檢查，發現鍾男左側牙齦內有一個約4公分大小的惡性腫瘤，已經往上穿越骨頭，破壞到鼻竇腔，引起鼻子不舒服的症狀，屬於第三期口腔癌，經詢問下，醫生才得知，原來鍾男自10多歲便開始吃檳榔，一吃就30多年，該院耳鼻喉科醫生許嘉方指出，當地約9成口腔癌患者都有吃檳榔的習慣，口腔長期受到慢性刺激容易致癌。

最新影片：

醫學界至今還沒確定口腔癌的成因，但據本港衞生署資料顯示，以下高危因素與口腔癌有關：

1. 化學因素

化學物質例如煙草中的尼古丁和焦油、酒精、或檳榔的汁液等會慢慢地破壞口腔組織，因此長期吸煙、咀嚼煙草、過量喝酒或咀嚼檳榔都有機會引致口腔腫瘤。 

2. 物理因素

長期過度吃喝太熱的食物、配戴不合適的假牙托以致口腔組織長期受損、長期過度曝曬或受到放射性物質傷害等，都有可能使口腔內的組織出現病變。

3. 受病毒或細菌感染

病毒如人類乳頭狀瘤病毒（Human Papilloma virus）跟口腔腫瘤有密切的關係。

4. 健康問題

內分泌、免疫系統或新陳代謝出現問題都可能導致口腔腫瘤。

口腔癌主要徵狀：

  • 潰瘍長期不癒，表面組織壞死脫落並向周圍擴展，形成中間凹陷或表面凹凸不平的腫塊。
  • 口腔疼痛，且無故或容易出血。
  • 面部忽然局部麻痺。
  • 頜骨突然腫脹，牙齒無故鬆脫。
  • 頜下或頸部淋巴無故腫脹。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 口腔癌 鼻塞 流鼻水

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