【金宵大廈2】李施嬅年尾與教主拍西片打喪屍　免疫系統出問題未心急生B：順其自然

▲ 李施嬅因免疫系統問題而未暫能生育。

TVB劇集《金宵大廈2》現正熱播，女主角李施嬅雖然因為免疫系統出現問題而停工，未能現身宣傳活動，不過李施嬅依然於網上落力宣傳《金宵大廈2》，十分敬業。

昨日（4月13日），李施嬅更接受Do姐鄭裕玲商台節目《口水多過浪花》的電話訪問。接受了圈外男友求婚的李施嬅已為準人妻，但由於要接受類固醇藥物治療，坦言暫未考慮生B。

另外，康復進度良好的李施嬅透露年底參演喪屍電影《重慶大廈》，與MIRROR人氣成員AnsonLo合作。

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免疫系統出問題

素顏上陣的李施嬅接受Do姐的電話訪問，只見其精神不錯，Do姐更讚施嬅皮膚靚，說到自身免疫系統出現問題，以致甲狀腺和眼睛被攻擊。

李施嬅說：「直望時就OK，若果向下望的表情，左眼是合唔埋，看似大了少少，但其實是凸了少少出來。」由暫時未可以化妝，加上拍戲做表情又怪，故施嬅暫未能工作。

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婚禮無奈延期

幸好，施嬅續說已痊愈好多：「之前好嚴重，因為甲狀腺不舒服，但見到慢慢進展中，需要免疫系統慢慢退落去。」施嬅近日正接受能量治療、類固醇和食療等多種療法，原本於6月的拍攝工作，相信也未能參與。

去年2月李施嬅接受圈外男友Anson Cha的求婚，施嬅謂由於疫情關係，婚禮無奈要延期：「香港一日需要隔離，婚禮都暫時不會舉行，因為我的家人在世界各地，不需要等疫情完，但至少不需要隔離先。」

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先調理身子

不過施嬅直言不心急：「既然大家都認定了對方，Party幾時搞都冇所謂啦！現在好多人叫我做『車太』，冇所謂，我都當了自己是吧，簽字只是一個儀式。（想家人齊齊見證？）對呀，媽咪在加拿大，冇理由婚禮媽咪不出席。」

至於會否考慮生小孩？施嬅謂順其自然：「因為患病現在每星期也要打類固醇，又有甲狀腺和免疫系統問題，這段時間一定不可以懷孕。」施嬅直認很喜歡小朋友，不過這些沒法勉強，有的話是天賜禮物，始終都要搞好健康。

▲ 李施嬅將跟教主合演電影。（取自instagram）

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與教主打喪屍

雖然因病停工，施嬅卻埋首寫劇本，因為她將會製作一套自己監製的作品。Do姐更追問是否跟MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）拍荷里活喪屍電影《重慶大廈》，施嬅謂最快9月才開工，應該年尾時才間拍。

說到大家期望兩人合作，施嬅說：「劇本出晒啦，我都看過了，但要傾一些細節，如無意外年尾開到，自己都好期待。」