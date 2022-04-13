【上海爆疫】鄭希怡留家抗疫　梁浸浸家中玩野餐要媽媽脫鞋超認真

▲ 上海疫情嚴峻，鄭希怡與女兒留家抗疫。

新冠疫情近日在內地持續升溫，上海成為重災區，確診人數多達5位數字，目前正在封城及停課，很多居於上海的港星，都要每天到樓下做檢測，而近來移居到上海的鄭希怡（Yumiko）一家也留在家中抗疫，未能外出放電的梁浸浸，就在家中玩野餐自娛。

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昨日（12日）Yumiko拍下與女兒家中野餐的過程，舉辦點是在梁浸浸的房間裡，梁浸浸找來很多公仔陪野餐，而且將零食放在地上，十分認真，而媽媽Yumiko想要加入一起野餐，女兒要求必須要除鞋，Yumiko被女兒這個舉動令到她即場大笑。

而不能外出購物的日子，Yumiko也問到女兒這是否家中剩餘的糧食，梁浸浸回應是。片中最後Yumiko與女兒開心渡過這場野餐後，寫道：

願疫情早日過去，來一場真正的露營野餐。

主張愉快學習

梁浸浸在香港出世，後來媽媽Yumiko的事業轉移內地，一家移居上海後，梁浸浸在上海的耀中國際學校就讀，早前媽媽的好友蔡卓妍接放學拍下照片而令就讀學校曝光，該校是上海首間獲政府認可的國際學校，教學語言以雙語為主，教學方式上加入多元文化。同時推廣全人教育，學術、社會和心靈等全方位發展。重點強調學術的掌握、雙語的能力和在全球化世界的生活技能。學校善於營造雙語環境，把東西方多元文化加入校園打造華洋合一的學習氛圍，好讓學生懂得尊重不同文化、信仰，開拓視野。



而學費一點都不便宜，每年學費由28萬元人民幣起，小一至小四年學費為28.4萬人民幣（約35萬港元），而小五至小六為29萬人民幣（約35.7萬港元），到高中學費高達32.85萬人民幣（40.6萬港元），所以學生多為中產以上家庭。



Yumiko曾在節目中提到她主張愉快、放任慢學教育，因為受自己童年經歷影響，小時候大部分時候都被迫留在家中練琴，失去很多玩樂的時間，到她現在為人父母，不想女兒梁浸浸重蹈自己覆徹，不會為女兒報太多學前班，希望貪玩的她有個愉快開心的童年。

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責任編輯︰陳麗薇