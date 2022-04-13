【第五波疫情】林鄭月娥預告明公布放寬社交距離措施詳情　強調沒有空間提早放寬

▲ 林鄭月娥預告，明日將公布放寬社交距離措施的詳情。

本港第五波疫情回穩，行政長官林鄭月娥今日（13日）繼續出席例行疫情記者會，同場出席官員有運輸及房屋局局長陳帆。林鄭月娥預告，明日（14日）將公布放寬社交距離措施的詳情，強調沒有空間提早放寬。

港府由4月21日起，會分3階段放寬社交距離措施。林鄭月娥透露，明日將公布放寬社交距離措施，但她指出放寬措施會有風險，陽性個案或會增加，呼籲市民仍要遵守防疫措施，未打針的或可接接第2、3針的市民，應盡快接種疫苗。林鄭月娥又透露，之後或要求市民進行較高風險社交活動前，要進行快測，詳情於明日的抗疫記者會上公布。

她又說，絕大部社交距離措施會逐步放寬，但戴口罩、限聚令等仍會維持。

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記者：黃悅晴