【消委會】疫下超市食品售價上升　包裝蛋糕升幅近2成半

▲ （陳永康攝）

過去兩年新冠疫情反覆，本港的物價受全球供應和物流失衡所影響，走勢幾近有上無落。消委員會進行的2021年度超市價格調查顯示，一籃子共230項超市貨品的總平均價格，較2020年只輕微下跌1.9%。去年在所有組別中，以「薯片／脆片」的總平均售價升幅最大，達4.1%；至於去年跌幅最大的貨品組別為「女士衞生用品」及「牙膏」，分別下跌12.1%及9.2%。

此外，消委會又分析疫下超市的售價，發現在第五波疫情下，63項超市食品在今年3月的總平均售價較1月上升4.2%，當中以包裝蛋糕的升幅最高，達24.8%。

消委會採用超市的掃描數據，檢視本港3間大型連鎖超市AEON、百佳和惠康及其附屬品牌超市，一籃子共230項貨品的總平均售價，發現較之前一年下跌1.9%，惟部分貨品的下調幅度仍未能抵銷之前一年的升幅。

▲ （消委會圖片）

一款粟米油升幅高達13.2%

「糧油食品」類的總平均售價在去年上升0.1%，而該類別下的「食油」的總平均售價在去年上升2.6%，在7款食油中，有5款的平均售價上升由0.9%至13.2%，升幅最高為「獅球嘜純正粟米油900毫升x4」，餘下2款食油則分別下跌7.6%及9.7%。

至於在2020年疫情爆發初期，曾出現搶購潮的食米，其售價在連續3年錄得升幅後，在去年稍微下跌2%。9款食米當中，除「袋鼠牌低升糖指數白米2公斤」的平均售價在去年上升7.6%外，其餘8款食米的平均售價均有所下跌，分別下跌0.6%至5.4%，當中跌幅最大為「金象牌頂上茉莉香米8公斤」。

急凍糕點組別的總平均售價上升3.4%

雖然「急凍食品」類的總平均售價在去年維持不變，但該類別下的「急凍糕點」的總平均售價在去年上升3.4%，其中2款食品「嘉安黃金烙餅400克」及「Forever藍莓比高326克 」分別上升6.8%及1.3%。

薯片/脆片組別的總平均售價升4.1% 升幅最大

去年在所有組別中，以「薯片／脆片」的總平均售價升幅最大，達4.1%，在組別中的5款貨品中，有「多樂脆芝士味粟米片198.4克」及「樂事原味薯片184.2克」的平均售價分別上升7.4%及7%，另有2款下跌0.7%及1.4%，餘下1款則維持不變。

此外，「沖調甜品」組別的總平均售價在去年亦上升2.3%，而另外3組貨品包括「餅乾」、「朱古力/糖果」及「果 仁」的總平均售價則在去年下跌。

罐頭食品類的總平均售價下跌5.3%

至於前年售價升幅最高的「罐頭食品」，在去年的調查中跌幅則為最大，下跌5.3%。該類別下3組貨品的售價下跌幅度由4.5%至8.4%，當中以「罐頭蔬菜／ 湯」的下跌幅度最大；至於市民經常儲備的「罐頭肉」和「罐頭魚」，其售價在去年分別下跌4.9%和4.5%。

其中「罐頭肉」組別內的全部6款貨品的平均售價均在去年下跌，惟仍較2019年疫情爆發前的平均售價高出15%至28%。以1款罐頭火腿豬肉為例，該貨品在2019年、2020年及2021年的平均售價，分別為$10.7、$14.2及$13.7，去年的平均售價仍較2019年高28%。而在「罐頭魚」組別的其中1款貨品曾於2020年大升逾2成，該貨品在去年的平均售價$27.2，仍較2019年$23.2高17.2%。

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多款奶類食品、雞蛋、豆腐的平均售價下跌

「奶類食品/雞蛋/豆腐」大類下的7組貨品的總平均售價在去年均下跌，由-1.8%至-8.5%，跌幅最大的2組貨品分別為「芝士 」下跌8.5%，以及「牛油 / 忌廉」下跌7.1%，其中跌幅較大的2款貨品分別為「總統牌忌廉200毫升」（-17.8%）及「卡夫獨立片裝芝士12片250克」（-14.9%）。至於「雞蛋」和「豆腐」組別的總平均售價在去年分別下跌4.7%及3.7%。

「女士衞生用品」錄得12.1%跌幅

「個人護理用品」為去年第三大跌幅的貨品類別，其中「女士衞生用品」及「牙膏」組別的總平均售價在去年分別錄得12.1%及9.2%的跌幅，是年內總平售價下跌幅度最大的2組貨品。「女士衞生用品」中的4款貨品，有3款的平均售價錄得雙位數的跌幅，包括是下跌16.1%的「嬌爽超凡吸收透氣型護墊（無香）4 0片」（-16 .1%）、下跌14.5%的「護舒寶Infinity日用（24厘米）10片」以及下跌12.2%的「樂而雅淨肌呵護絲薄特長日用（25厘米15片」。

而「牙膏」組別中，「高露潔抗敏專家全面防護牙膏 110克」的平均售價錄得22.7%的跌幅，是去年平均售價下跌幅度最大的貨品。

此外，「紙品/清潔用品/寵物糧」類別在去年的總平均售價下跌2.9%，當中以「衞生紙/盒裝紙巾」及「保鮮袋/萬用抹紙」組別的總平均售價的跌幅較大，分別為-4.6%及-4.1% 。

今年3月63項貨品總平均售價較1月上升4.2%

為了解疫情下超市貨品價格走勢，消委會透過超市格價工具– 「網上價格一覽通」收集今年1月至3月期間（截至3月23日），本港3間超市11組合共90項貨品的網上價格，發現3間超市共同有售的其中63項貨品於3月的總平均售價較1月上升4.2%。

而另外27項只於2間超市出售的貨品總平均售價則上升8.3%，全部11組貨品的總平均售價錄得0.2%至24.8%的升幅，其中升幅最高的3組貨品為包裝蛋糕（24.8%）、食米（9.2%）和雞蛋（8.2%），升幅介乎8.2%至24.8%。

消委會表示，不同超市售賣同一款貨品的價格可相當懸殊，將繼續密切監察疫情下各種貨品價格的變動，並適時公布。消委會又建議，面對糧油雜貨和日常用品價格不斷上升，消費者貨比三家，並善用「網上價格一覽通」，比較6大超市、食品店及個人護理用品店，每日更新逾2,300款熱門貨品的價格，掌握各類貨品的價格走勢。

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記者：郭詩詩