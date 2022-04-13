【慳電攻略】消委會比拼同匹數冷氣機電費　拆解冷氣費增加10大因素

▲ 消委會比拼相同匹數冷氣機每年電費，拆解增加冷氣費10大因素。（iStock圖片）

消委會測試共14款「1匹」變頻式分體機，其中7款為淨冷型冷氣機，其電費各有不同。消委會又提醒，日常生活中，亦有多個因素影響冷氣機製冷的耗電量，因而增加電費。TOPick整理在消委會調查中總評獲4星以上（最高5星）各品牌冷氣機每年所需電費，以及8個省電小貼士和冷氣費增加10大因素。

品牌 型號（室內機/室外機） 估計每年所需電費 富士電機 Fuji Electric RSG09JMCB-A / ROG09JMCB-A $506 珍寶 General ASWG09JMCB / AOWG09JMCB $525 LG HS-09IPX $549 開利 Carrier 42KHG009DS / 38KHG009DS $550 日立 Hitachi RAS-DX10CWK / RAC-DX10CWK $535

點擊即看以上5款冷氣機功能比拼：【下一頁】

在各品牌同為「1匹」的變頻式分體機，估計每年所需電費較高的品牌為開利 Carrier，每年電費約為550元，而電費較低的則為富士電機 Fuji Electric，每年電費約為506元。

消委會表示，除選用高能源效益的冷氣機外，以下方法亦有助節省電費：

避免將冷氣機安裝在陽光直接照射的地方

切勿阻擋冷氣機的進氣口及出風口

夏天可拉上窗簾避免陽光直接照射室內，盡量關閉門窗以保持室內溫度

風扇的耗電量遠低於冷氣機，同時開動冷氣機與電風扇，把冷氣吹近用戶，便可調高冷氣機的溫度設定，節省電力

若冷氣機設有時間掣，可預設關機時間，避免使用時間過長或忘記關機

天氣稍涼時，盡可能改用風扇

夏季期間建議約每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次

冬季使用冷暖空調機的暖氣功能，遠比使用暖爐或暖風機更省電

消委會又指，以下10個因素都會影響冷氣機製冷的耗電量，從而增加電費：

機齡大

沒有定期清洗

窗口西斜

房間面積大

同時開啟多種電器

門窗漏風

室內人數多

調至較低溫或長期開動

同時開動抽氣扇

環境潮濕

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記者：黃穎津