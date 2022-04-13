【消委會】消委會測試20款兒童地墊　3款不含有害化學物總評5星清單

▲ 消委會測試20款兒童地墊。

兒童地墊可以讓小朋友學爬、學行和學平衡，不過除了留意款式，家長亦要注意地墊所用的物料和結構是否安全。消委會測試了坊間常見的20款地墊，發現其中6款樣本檢出「甲酰胺」超過歐盟指標，有機會通過呼吸道和皮膚進入人體，構成健康風險。

消委會測試20款兒童地墊，以評估樣本的結構和包裝安全程度，另亦進行了有害化學物質測試，地墊出售地點包括文具店、家品店、嬰兒用品店、百貨公司等，當中11款為拼接地墊、6款卷裝地墊和3款可摺合地墊，每款售價由$12至$1,199不等。

化學物質測試包括甲酰胺、多環芳香烴、鄰苯二甲酸酯類塑化劑及可遷移的金屬元素。其中，根據歐洲化學品管理局資料，甲酰胺被歸類為生殖毒性物質第1B類，在動物測試中顯示，經過長期接觸，可能會對未出世的胎兒造成傷害。

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6款產品甲酰胺超標

甲酰胺對皮膚、黏膜有中度刺激作用。而兒童在地墊上玩耍、爬行或翻滾，皮膚會接觸地墊，呼吸時亦離地墊較近，如地墊有甲酰胺，可能通過呼吸道和皮膚進入人體，構成健康風險。

結果顯示，只有4款樣本檢不出甲酰胺，結果顯示，只有4款樣本檢不出甲酰胺，包括「Nido.Nido」、「Dwinguler」、「Domyos」、「Caraz」。其餘16款樣本均檢出相關有害物質，當中6款所檢出的甲酰胺含量由290mg/kg至2,000mg/kg不等，超出歐盟指令的上限（200mg/kg)。而JapanHome的9款顏色泡膠物料因含1,400mg/kg至最高2,000mg/kg甲酰胺，只得1星評分。

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3款樣本檢出致癌物

另外，有3款樣本檢出多環芳香烴，包括「3M」、「Dwinguler」及「Ikea」，不過3款樣本的多環芳香烴均低於德國相關的限量，餘下17款樣本均沒有檢出相關物質。多環芳香烴主要對人體呼吸道和皮膚有不良影響，屬持久性的污染物，當中不少已被認定為或是潛在的致癌物質。

6款樣本經拉力測試後破損

就機械及物理性能測試，歐洲標準EN 71-1規定，所有適合3歲以下兒童使用的玩具均不應存在細小部件，否則可能引致哽塞，甚至令兒童窒息的風險。經測試後，有6款樣本，包括屬拼接地墊的「Daiso」、「Cutezone C&Z」、「Topvalu」、「欣佳宏」、「JapanHome」及屬卷裝地墊的「L!FANT」的泡膠物料經扭力及拉力測試後有破損。

此外，「Caraz」雖然沒有小部件脫落，但附設的塑膠袋的平均厚度為0.036毫米，少於標準的要求（0.038毫米或以上），若嬰幼兒意外把膠袋套頭，有機會導致窒息，因此評分較低。

獲消委會最高評分樣本

測試結果顯示，有5款樣本獲得消委會最高5星評分，當中「Nido.Nido」、「Dwinguler」、「Domyos」均不含甲酰胺，而同獲5星總評分的「Ikea」樣本，因其發泡物料被其他物料包裹，屬不可接觸物料，故無法測試甲酰胺含量。點擊看詳細資料：

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責任編輯︰林愛娜