【昏迷女童】天瑜明顯望向父親發出「嗯嗯」聲　爸爸精選新屋牆紙承諾同遊動物園

▲ 因醫療事故卧床近2年的天瑜，近日明顯望向父親及發出聲音。

6歲女童周天瑜因手術時出現醫療事故，昏迷卧床至今約23個月。疫情下，周爸爸相隔了十多天昨日再探訪天瑜，天瑜有大反應，眼睛明顯轉過來看著爸爸，像細心聆聽爸爸講解精選的新屋動物牆紙，另有發出「嗯嗯」聲，狀態及精神都好好！好叻女！

▲ 天瑜望向爸爸，反應很明顯。（影片截圖：fb「天瑜醫療事故關注組」）

天瑜對爸爸有大反應

昨日（12日），天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發帖更新昨日探訪天瑜的情況，較上一次探訪相隔了十多天，周父才再有機會探訪天瑜，他表示可能實在太想女兒了，最近常常都會夢見天瑜。相信天瑜也很掛念爸爸，在影片中，見天瑜對爸爸有很大反應。

今天一到醫院的時候，天瑜就把眼睛轉過來看著我，護士也説天瑜的反應很明顯。

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為天瑜揀選動物牆紙

周父指出房署再次延遲交房日期，說復活節假期後可以交房，從1月份第一次看房到現在都快三個月了，希望能盡快開始裝修，早日帶天瑜回家。周父已經在準備新屋的設計工作，並感謝熱心人的贊助幫助，當中天瑜的房間用了Digital Print動物牆紙，周父特意讓天瑜看看，在影片中，周父拿起手機向女兒展示牆紙相片並講解︰

它是個動物園牆紙，上面有獅子、馬騮仔、犀牛，仲有長頸鹿，爸爸點解整呢張牆紙俾妹妹呀？記唔記得妹妹在手術之前講過，希望做完手術之後就可以去動物園，爸爸就希望將此張牆紙貼在房度，就等於暫時帶妹妹去動物園。

▲ 周父為愛女選了動物牆紙，日後接天瑜回家，天瑜就如置身動物園。（圖片：fb「天瑜醫療事故關注組」）

約定同遊動物園

爸爸為女兒精心揀選新屋牆紙，很多可愛動物，色彩豐富，希望女兒在房中如同置身動物園，並承諾只要情況可許，爸爸會帶她去動物園。周父鼓勵天瑜要繼續加油，不准偷懶，要努力轉好，一起同遊動物園。

爸爸會找數，等你好返啲、叻啲，爸爸再帶你去真的動物園好唔好？

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天瑜發出「嗯嗯」聲音

在影片中，天瑜精神好好，頭髮長了不少，而且見到她眼晴有望向爸爸及手機，像細心聆聽爸爸講解的新屋動物牆紙。眼晴望爸爸之外，天瑜更有發出聲音。在影片初段，爸爸有鼓勵女兒給些反應，跟爸爸說話。

今日姑娘都話妹妹會「唔」下有些反應，姑娘話妹妹今日表現同平日不一樣，爸爸在會精靈些，咁「唔」、「嗚」下俾爸爸聽。

在影片後段，周父剪輯了天瑜之後的情況，天瑜「嗯嗯」叫了數聲，真的似在跟爸爸說話，很叻女。爸爸在影片加上字幕解說︰

終於有反應啦！姑娘說天瑜最近間中也會發出這樣的聲音，好像在回應她們。

遇醫療事故變植物人

6歲女童周天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後至今仍是全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人。

天瑜術後卧床至今約23個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。

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責任編輯︰王明芳