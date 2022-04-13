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【復課】復課後數周檢視快測措施　林鄭月娥：已打疫苗學生仍有機會感染

社會 12:15 2022/04/13

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全港學校將於復活節假期後分階段復課，師職員及學生每日上學前均要進行快速測試。（曾耀輝攝）

全港學校將於復活節假期後分階段復課，師職員及學生每日上學前均要進行快速測試。行政長官林鄭月娥今日（13日）在抗疫記者會上表示，當局會在復課後數周檢視有關措施，強調已接種疫苗的學生仍有機會染疫，現階段每日做快測會較好。

學生每日要進行快測，被問到有家長反映感到困擾，當局會否考慮讓已打針的學生減少檢測次數，林鄭月娥說，學校復課有風險，人流聚集加上學童年紀較小，在落實防疫措施或不謹慎，當局要做足管控風險工作，確保當日走入校園的師生沒有感染。她指，由於Omicron變種病毒潛伏期短，因此不可相隔太遠時間做，

今日陰性不代表聽日都會係陰性，喺復課初時，社會復原嘅初階段，日日做快測會比較好

林鄭月娥又引述專家意見指，打針後亦會有感染風險，學生不是免疫，如果減少檢測頻率，可能會導致帶病毒的學生回校，感染其他未打針的學生，強調有關決定是科學工作，不是隨意決定。不過她重申，復課後數周，當局會檢視有關措施，包括檢測頻率，派發檢測套裝的情況等。

對於有意見認為，港府應向全港學生派發快速檢測包，林鄭月娥表示做法不合適，認為現時向有需要學生發放1,000萬套快測包已足夠。她說，疫情期間為學生派發口罩，亦只向領全額書簿津貼及綜援學生派發，認為今次涵蓋領半額書簿津貼學生，已較合適的做法。

林鄭月娥說，聽到市民的訴求，但認為公共資源要用在最需要的市民身上，

如果樣樣都係政府供應，咁就唔係淨係用緊6千億嘅政府啦；如果樣樣都係全民派，對特區政府公共資源好大影響，如果受公共資源太大壓力，最終都係影響市民，到有需要時，有啲措施就不能聚焦。

她指出，全港89個「防疫服務包」補漏拾遺派發站今日最後一日開放，派發站內市民可領取快速抗原測試套裝，至今已派發78萬套，有需要的人士可以領取。

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記者：黃悅晴

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