【抗疫英雄】丈夫及3名子女任職醫護抗疫疲憊　退休護士重出江湖支援啟德方艙

▲ 有退休醫護加入抗疫行列。

第五波疫情嚴峻，但有退休護士都加入積極抗疫。有投身前線抗疫的醫生在社交平台分享，加入抗疫行列的除現職醫護，也有退休護士。

近日加入啟德方艙醫院協助抗疫的臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊，在Facebook專頁分享，一名為支持任醫護的子女，而重出江湖的退休護士故事。黃在帖文中稱呼該名護士為冰姑娘，

在啟德暫託中心，我認識了很多新的朋友，當中以冰姑娘最為深刻!只是短短幾天的相處，完全感受到她是樣樣都以病人為先的好姑娘。

黃麗珊指，「在啟德，照顧老人家的工作人員多，但醫護比例少，medical team姑娘起著重要的分流角色，希望能夠及早將有機會惡化的老人家抽出來讓醫生們檢查，如有需要的話再轉送醫院作進一步照顧，好讓老人家及早接受適當治療。」

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冰姑娘丈夫以及三名子女都是醫護，而冰姑娘本身則是白普理療養院的前病房經理，兩年前已提早退休。黃麗珊表示，

冰姑娘每天基本是朝八晚八不停工作，而且只是收取友情價的報酬，為的只是希望讓自己無悔，希望能夠在這個水深火熱的時候為社會出一分力!更重要的是, 希望好好支持他的仔女！

黃感嘆，冰姑娘原本「希望與老公四處遊歷，弄孫為樂；當第五波疫情殺到，眼見首當其衝的醫護仔女疲憊不堪，作為資深護士的冰姑娘，希望這個時候可以企出來與仔女共同作戰，重出江湖，但工作比以前更吃力更辛苦，為的只是希望與大家共同進退!」

她續指，「香港其實仍然有很多有心有力的醫護，大家齊心合力，總會見到曙光，希望經過這一役，香港對疫情的應變能力能有所改善，第五波確實令太多人傷心，太多人難過，但將來一定會更好，因為我們仍有很多有心有力的醫護。」

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責任編輯︰王明芳