【食用安全】2歲男童發低燒連續3日狂嘔　求醫揭誤吞10粒巴克球致腸穿窿

▲ 一名男童誤吞10顆巴克球致腸道穿孔，醫生指嚴重起來可致死亡。

小朋友誤吞異物，後果可以很嚴重。近日台灣有兒科急診醫生分享病例指出，一名2歲男童發低燒，連續三天嘔吐而求醫。經檢查後，醫生發現他誤吞10顆巴克球，導致腸道穿孔，需要做手術取出。醫生表示，誤吞這類小磁珠，最嚴重可致死亡，家長及照顧者要特別留意。

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誤吞10顆巴克球

台灣林口長庚醫院兒科急診主治醫生吳昌騰接受TOPick訪問時指，該名男童只有2歲。吳醫生其facebook專頁發文分享這宗病例，他表示該男童連續3日嘔吐，每天大約吐了5至6次，兩度往診所求醫也無改善，故被母親帶往醫院兒科急診室。

吳醫生指，該男童輕微發燒，起初估計他患的是嚴重腸胃炎。惟問過病史、做完初步理學檢查、照X光後，卻發現他肚裡至少有10顆巴克球，導致腸道有幾處穿孔。由於男童的姊姊曾在家中玩巴克球，並黏在雪櫃門上。醫生估計，男童有機會因此觸碰而誤吞。

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可引發敗血症甚至死亡

為何誤吞巴克球後果如此嚴重？吳醫生解釋，巴克球是小磁珠，體積比朱古力還小，可以由一粒粒小磁珠隨意組合成不同的造型。不過，玩巴克球也有風險，他指出：

巴克球的磁力高達4000高斯，這種小磁珠一旦被誤食進入人體後，會穿過人體組織互相吸在一起，導致胃腸道穿孔或阻塞，嚴重者甚至會引發敗血症或者死亡！

家長要慎防小孩誤吞

吳醫生呼籲各家長及照顧者，照顧者勿讓小孩玩巴克球，因為一旦誤食，後果不堪設想。為此，台灣兒科醫學會亦提醒大家注意以下事項：

1. 若老師發現學童持有巴克球，應立即代為保管再轉交家長。

2. 家中巴克球是否存放在安全位置，若孩童使用巴克球時，家長應陪伴在側以防孩童誤吞。

3. 家中若有發展遲緩、過動、自閉或其他精神障礙的小孩，應避免讓他們接觸巴克球與其他磁鐵玩具。

4. 家長若發現孩童誤吞磁鐵玩具，應儘速就醫。

內容及相片獲「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣