【珍珠奶茶】港人珍奶飲用量半年可填2,708個浴缸 營養師公開珍奶熱量教落單健康貼士

▲ 港人珍奶飲用量半年可填2,708個浴缸，營養師公開珍奶熱量教落單健康貼士。

香港遍佈台式手搖店，其中最受歡迎莫過於珍珠奶茶。外賣平台「戶戶送」公布過去六個月(2021年9月至2022年3月)的珍珠奶茶訂購數據，最震驚數據為珍珠奶茶訂購量：按一杯珍珠奶茶500ml計算，港人半年的珍珠奶茶訂購量可填滿2,708個浴缸、1/3奧運標準游泳池、2.74個九龍公園游泳池。

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另外，最受顧客歡迎的茶飲配料為珍珠及奶蓋；最常下單叫法為「少冰正常糖」珍珠奶茶。而平台總結過往累積數據，公佈其中一名顧客一共下單購買台式飲品近400 杯，即每日平均飲超過1杯。

營養師公開珍奶熱量（大杯、正常糖計算）

台灣營養師高敏敏列舉台灣手搖飲品店所售珍珠奶茶熱量，其中不少在香港設有分店，名單有：

茶湯會

Comebuy tea

貢茶

天仁茗茶

春水堂

85度C

CoCo

丸作食茶

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高敏敏同時解釋，一大杯珍珠奶茶約相等一碗飯的澱粉，加13顆方糖的含糖量和20克油脂。精製糖（refined sugar）攝取量不應超過一天總熱量攝取的10%，最好能降至5%，即正常男女一天不要攝取超過20-25克的糖。不過，一杯大杯全糖珍奶的含糖量約50克，即飲一杯已超出建議攝取量。

健康下單3口訣

1. 無糖或少糖

如果已經有加珍珠，就不要再加糖，以減少糖份的負擔，因珍珠大概已經佔了3分糖。

2. 減少珍珠量

珍珠就是澱粉，一旦喝了珍奶，飯量也要減少半碗以上做代換。

3. 奶茶換成鮮奶茶

以鮮奶代替奶精，減少不好的脂肪攝取。

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責任編輯：羅嘉欣