【沖奶危機】滿月女嬰全身紅疹嚴重細菌感染　醫生揭父母沖奶方法錯險致敗血症

▲ 台灣一名滿月女嬰全身出紅疹，受到嚴重細菌感染。

嬰幼兒抵抗力較弱，家長照顧他們時要特別注意。近日台灣有醫生分享病例，一名滿月女嬰全身出紅疹，受到嚴重細菌感染，屬敗血症先兆。醫生發現這與父母沖奶方式錯誤有關，幸好女嬰及時送到醫院治理，否則後果不堪設想。

綜合台灣傳媒報道，台中一名剛滿月的女嬰注射乙型肝炎疫苗後，全身出現紅疹，父母原以為是打針後的副作用，帶她到診所求醫。不過，女嬰數天後情況依然沒好轉，而且發燒近39度，也沒有食慾不喝奶，於是趕到醫院急症室求診。

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沖奶用未經煮沸礦泉水

烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科賴永清醫生為女嬰看診，他檢查後發現女嬰身上的疹子呈暗紅色，都是一大片的，一般是細菌毒素在皮膚的表現，診斷為嚴重細菌感染造成皮膚病變，屬敗血症先兆。賴醫生向女嬰父母查詢後，得知他們為女兒沖奶時，由於水太熱，會加入礦泉水降溫，還將奶樽與大人的餐具一併用烘碗機。

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賴醫生解釋此兩個舉動，都可能是女嬰受細菌感染的原因。父母沖奶用的礦泉水未經過煮沸，至於烘碗機擺放大人餐具，內部角落容易滋生細菌。嬰兒抵抗力弱，他建議沖奶用水需煮沸消毒達攝氏100度以上，並煮沸3分鐘以上，奶樽亦應與大人餐具分開消毒。

恐引發敗血症險死

院方為女嬰安排抽血檢查，以及使用抗生素治療。女嬰一天左右已恢復精神及食慾，身上的紅疹亦漸漸消退。賴醫生慶幸，女嬰在細菌入血前6小時及時求醫，否則錯過黃金治療時間，恐引發敗血症，可以加速組織壞死、器官衰竭甚至死亡。他提醒父母，3個月以下初生嬰兒如發燒至38度，可能是細菌或病毒感染，需盡快求診。

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責任編輯︰王明芳