【假扮打針】護士涉替6人偽造注射疫苗紀錄　7人提堂准保釋6月再訊

▲ 被告何嘉雯。（陳永康攝）

34歲註冊護士於疫苗接種中心兼職疫苗接種護士期間，涉替友人及其家人假裝完成接種新冠疫苗，以獲取疫苗接種紀錄，涉及兩個家庭共6人，7人被廉署起訴2項串謀欺詐罪，案件今（13日）於觀塘裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求將案件押後至6月8日，以待被告索取法律意見及文件，7名被告准以現金1,000元保釋。

7名被告為何嘉雯（34歲，註冊護士），其餘6名被告來自兩個家庭，分別為廖凱殷（42歲，家庭主婦）、母親蕭杏儀（70歲，家庭主婦）、父親廖國雄（67歲，建築工人）及家庭傭工MARCELO Mary Ann Villeza（39歲）。另兩名被告鄭雅怡（30歲，補習老師）及鄭斯蔚（25歲，小學教師）為兩姊妹，來自另一家庭。廖凱殷及鄭雅怡為何嘉雯的朋友，據悉，廖凱殷及其家傭報稱居住於紀律部隊宿舍。

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何嘉雯、廖凱殷、蕭杏儀、廖國雄及MARCELO Mary Ann Villeza同被控1項串謀欺詐罪名。控罪指，他們於2022年1月某日至2月20日期間，在香港一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假地表示廖氏一家三口及其家庭傭工均已接種1劑疫苗，誘使衞生署發出4人的疫苗接種記錄

另1項串謀欺詐罪則指，何嘉雯、鄭雅怡及鄭斯蔚於2022年2月5日至2月20日期間，在香港一同串謀欺詐衞生署，即不誠實地及虛假地表示鄭氏姊妹均已接種1劑疫苗，誘使衞生署發出2人的疫苗接種記錄。

7名被告暫時毋須答辯，辯方申請將案件押後，以待被告索取法律意見及文件。裁判官將案件押後至6月8日再訊，各被告准以現金1,000元保釋，其間不得離港，須居住在報稱地址等。

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記者：梁錦麟