【懷孕喜訊】40歲Britney Spears相隔16年佗第3胎　自揭曾患產後抑鬱被父逼戴子宮環

▲ 40歲的Britney Spears相隔16年再佗第3胎，並自揭曾患產後抑鬱，擔心今次同樣受影響。

40歲美國天后Britney Spears去年脫離父親Jamie Spears長達13年的監護權後，重回正常生活，很快便傳來好消息，昨日Britney在社交平台宣布懷有第3胎的喜訊，並自揭過去誕子後曾患上產後抑鬱，擔心今次同樣受影響。

去年9月，Britney與拍拖6年、28歲的健身教練男友Sam Asghari訂婚，兩人不時在IG放閃，至昨日Britney宣布懷孕喜訊。她在帖文中透露，發覺最近體重反彈，她心想「天啊……我的胃發生甚麼事？」Sam笑她︰「你是因為吃太多了，傻瓜！」

▲ Britney的28歲健身教練未婚夫Sam Asghari。（IG圖片）

產後抑鬱非常可怕

之後Britney去驗孕，證實了自己有孕，「4天後，我的肚子更愈來愈大！如果有2個在裡面……我一定會瘋狂！」她表示會減少外出專心安胎，不想讓傳媒追訪拍攝，以免影響情緒，還自爆曾患產後抑鬱，為了保持身心健康，她揚言今次會堅持每日做瑜伽。

我不得不說這絕對是非常可怕……當時女人不敢談論它……有些人認為，如果一個女人懷着嬰兒不停抱怨是很危險的事……但現在女人每天都在談論它。

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與前夫育有2子 喪失監護權

Britney跟前夫Kevin Federline育有兩子，分別是16歲Sean Preston和15歲Jayden James，2007年她因為身心出現問題，法院將2名兒子的監護權判給前夫。

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父曾禁懷孕逼戴子宮環

去年6月，Britney入稟要求終止父親Jamie Spears對她的監護權，當時她透過視像向洛杉磯法院作供，也是她首度就父親監護權一事公開發聲。她形容，監護權是一種濫用，在父親的監護下，自己受盡創傷和悶悶不樂，而且無法入睡。

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在長達20分鐘的供詞中，Britney更指控父親剝奪其生育權，她提及渴望與男友Sam Asghari結婚及生兒育女，但一直被父親反對，她更自爆體內有子宮環，然而父親禁止她看醫生，亦不容許她取出子宮環，禁止她懷孕，「我想取走子宮環，開始嘗試有另一個孩子。」

回復自由的Britney，如今終於如願懷孕。比Britney細12年的未婚夫Sam亦有在個人IG中報喜，並表示婚姻和孩子充滿愛與尊重，是穩固關係的一部分，而自己一直都期待做爸爸，所以絕對不會掉以輕心，「這是我將會做的最重要工作。」

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責任編輯︰王明芳