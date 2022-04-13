【為港爭光】《一路瞳行》衝出香港參展電影節　紅姐：演出這角色是一生的榮幸

電影《一路瞳行》以新晉導演朱鳳嫻的原生家庭故事為藍本，講述父母失明，誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。

電影由影后惠英紅（紅姐）夥拍吳岱融飾演失明夫妻，並由吳千語飾演女兒，打造出一部感動人心的電影。

《一路瞳行》於去年已有過百場的包場，真摯動人的故事感動不少觀眾，今日（4月13日）更迎來好消息，意大利烏甸利遠東電影節剛宣佈《一路瞳行》獲邀為今屆參展電影及將舉行世界首映，這好消息讓一眾台前幕後都興奮不已！

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衝出亞洲

《一路瞳行》為導演朱鳳嫻自身真人真事改編，劇本經多年蘊釀，亦是導演第一次自編自導的長片。

如今獲得參展國際影展和舉行世界首映，導演感到非常興奮：「感恩《一路瞳行》可以衝出亞洲，跟地球另一端的觀眾分享及交流。《一路瞳行》是我首部編導作品，故事以『家庭』為題，希望透過主角的經歷，讓觀眾產生共嗚，認識和接受人生的種種不完美，但仍能保持希望！」

她續指：「感謝我的演員們用心及努力的付出，感謝整個團隊的投入參與，感謝電影公司對我這個故事一直的支持及信任！最後，多謝烏甸尼電影節給予機會讓我的作品能參與其中！」

▲ 《一路瞳行》

紅姐榮幸能參演

今次電影邀得紅姐演出盲人母親的角色，看過的觀眾都無不表示出對紅姐演技的讚賞，今次電影能進入國際影展。

紅姐對此事很感恩表示：「很開心可以跟這樣出色的導演合作，亦為這麼好的一部電影能夠參與今屆烏甸尼影展感到高興。故事是導演改編自她與爸媽的故事，我覺得非常有意思，可以讓更多人認識殘障人士，其實他們都有一個獨立自主和善良的心去幫助他人，我覺得演出這個角色是自己一生的榮幸。」

▲ 《一路瞳行》

千語盼關注失明人士

而飾演戲中健全女兒的千語，對這好消息也是非常高興：「雖然電影因為疫情而要延期上映，但聽到這個消息實在很開心。」

她續指：「很多朋友之前看畢優先場都表示會帶家人和小朋友再二刷三刷，大家都對這部電影有很好的評價，也覺得電影有很好的教育意義。希望更多世界各地不同地方的人都可以看到這部作品，也望更多人可以關注失明人士群體。」

電影中飾演盲人父親的吳岳融也得知這好消息而替電影感到高興：「感恩遇到這個角色和參與這部電影」。