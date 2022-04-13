【金宵大廈2】與林正峰屬表兄弟　林景程改戲路演刻薄女婿獲讚戲路廣

▲ 演刻薄女婿大扭轉被讚戲路廣，林景程棄物理治療師入行追夢。

TVB熱播劇集《金宵大廈2》，昨晚（4月12日）播出第4個單元《姐姐》上集，當中飾演「刻薄女婿」的林景程雖然出場時間不多，但當中的性格扭轉令觀眾留下深刻印象。

今日（4月13日）剛好是林景程的38歲生日，入行第13年的他當年為了追夢，放棄收入穩定的物理治療師工作，曾經因為收入問題想過放棄的林景程，因為劇集《On Call 36小時》而成功入屋，捱出頭來。

【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語 香港演藝學院資優生屢獲獎學金

最新影片推介：潘燦良、周家怡專訪

林景程騷演技

林景程於《金宵大廈2》飾演女婿阿邦一角，新播出的單元《姐姐》中，與黃子雄飾演的外父與樊亦敏飾演的外母，面對新聘來的工人姐姐Lulu（黃婉華飾）到來後發生的連串怪事。

因為《香港愛情故事》令「地產經紀」的惹笑形象深入民心的林景程，昨晚在《金宵大廈2》甫出場演對姐姐零留手的刻薄女婿，雖然出場時間不多，但由於角色轉變讓人深刻，同樣獲得不少正評，大讚他戲路廣。

【金宵大廈2】黃子雄家底豐厚擁八分一蘇格蘭血統 御用有錢佬一個原因決定不婚

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【金宵大廈2】李君妍曾被惠英紅當眾責備 化悲憤為力量默默耕耘漸獲肯定【多圖】

具物理治療師資格

今日正好38歲生日的林景程，早於2007年曾參加英皇新秀歌唱大賽，並入圍最後8強，後來再於2009年因參加歌唱比賽《超級巨聲》後正式簽約加入TVB。另外，新晉演員林正峰則是其表弟。

林景程曾於訪問中提及，早在讀書時期已決定要入行做歌手，可是家人擔心入行工作不穩定，而孝順的林景程於香港理工大學完成物理治療的學士課程後，從事物理治療的工作。但為追夢，決定放棄高薪兼穩定的職業，參加各種歌唱比賽，最終憑著《超級巨聲》入行。

▲ （instagram圖片）

但入行初期名氣不高，缺乏工作機會，坦言曾有9個月時間完全沒工作，唯有兼職做回物理治療賺取生計。在收入不理想時，他仍堅持要每個月定期上繳家用，作為獨生子的他覺得不能以「追夢」作為借口而放下照顧家人的責任。

在低潮期一度想過要放棄幕前工作的他，剛好獲邀參演劇集《On Call 36小時》，飾演實習醫生胡名泰（明太子），林景程因而成功「入屋」為人所認識。在《四個女仔三個BAR》、《幕後玩家》、《是咁的，法官閣下》等劇集中表現亮眼。

【金宵大廈2】曾展望獲七品道士資格 考核嚴謹日聽15小時經隨時被體罰

▲ （instagram圖片）

漸獲觀眾肯定

在2020年，更連續推出7套他有份參演的劇集：《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》、《木棘証人》、《使徒行者3》、《踩過界II》，更憑《香港愛情故事》何仲恆一角在《萬千星輝頒獎典禮2020》首度獲提名「最佳男配角」，新晉演員林正峰則是其表弟。

林景程去年與圈外女友拉埋天窗，二人相識拍拖12年，期間經歷多次分分合合，終於在疫情期間因為互相問候而重燃愛火，經歷時間洗禮後大家改變不少，並發現和對方相處時的感覺非常舒服，於是認定對方為終身伴侶。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4