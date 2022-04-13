【打擊毒品】警方搜啟晴邨樂晴樓單位　檢市值約2萬元可卡因拘兩父子

▲ 警方搜啟晴邨樂晴樓單位，檢市值約2萬元可卡因拘兩父子。（警方圖片）

秀茂坪警區特別職務隊人員根據線報，昨日（12日）晚上7時持法庭手令搜查啟晴邨樂晴樓一單位，在單位內搜出19.1克可卡因，市值約2萬元，以及一批疑用作包裝毒品的工具，包括電子磅、封口機及大量可再封膠袋等，拘捕一名姓張（20歲）男子，涉嫌「販毒」罪。

警方同時在單位內拘捕姓張（55歲）男子，相信是被通緝人士。被捕2人為父子關係，現正被扣留調查，案件交由秀茂坪警區特別職務隊跟進。

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記者：曾秋文