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【飯戲攻心】黃子華賀歲片改中秋節上映　入圍烏甸尼遠東電影節競賽單元

娛樂 13:27 2022/04/13

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《飯戲攻心》將於中秋檔上映。

由陳詠燊執導及編劇，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之和陳湛文主演的電影《飯戲攻心》原定於年初跟觀眾見面，受疫情影響下無奈延期。

惟電影未上映已帶來好消息，《飯戲攻心》入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元（Far East Film Festival），同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本大獎，電影更落實今個中秋上映，可說是三囍臨門。

《飯起攻心》入圍烏甸尼遠東電影節競賽單元。

《飯戲攻心》改中秋上映

對於《飯戲攻心》揚威海外影展，男主角黃子華收到消息後開心表示，他說：「一直都覺得劇本勁！單靠幾場食飯戲就講到幾兄弟的愛情、親情、以及難以解決的問題， 一套做到好癲的喜劇同時又能營造出溫情感覺，難度的確相當之高。」

他同時宣布：「接下來《飯戲攻心》將於中秋上映，希望大家去欣賞一下入圍烏甸尼遠東電影節的作品」

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喜劇要言之有物

另外，導演陳詠燊同樣表示電影能夠入圍競賽單元感到非常開心，他指：「今次更開心的是電影獲得最佳劇本提名，由於自己是編劇出身，所以對劇本會較為着緊，自己編寫的劇本能夠得到認同感到很振奮。」

陳詠燊表示這麼多年來都覺得喜劇很難寫，既要好笑又要言之有物，更要包含情感在內，很難拿捏好平衡，所以今次能以喜劇獲得評論界認同，真是特別開心和振奮。

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美食維繫家庭

他也不忘當感謝一眾台前幕後，特別是6位非常好的演員，陳導說：「全靠他們演得好才會令人覺得劇本好，很感激他們。多謝子華、Stephy、阿聰、王菀之、林明禎、陳湛文，更要多謝特地來客串的廖子妤，希望《飯戲攻心》可以盡快在戲院跟大家見面！」

《飯戲攻心》講述由一味地道香港美食「叉燒」來維繫一頭家以及當中的人情味，戲中一家六口熱鬧非常，更會透過五餐飯和日常生活來表達出這個愛恨交纏的家庭，當中必定少不了子華神式爆肚搞笑金句，另外大佬黃子華跟鄧麗欣和張繼聰亦有一段三角感情關係。

撰文 : TOPick柴犬出動

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