【DSE2022】考評局提醒考生做足預防感染措施　到達考場後要留意4大事項

▲ 2022年中學文憑試（DSE）將於4月22日舉行。（經濟日報資料圖片）

2022年中學文憑試（DSE）將於4月22日舉行，考評局今日（13日）提醒考生要做足預防感染措施，出門應考前要做齊量度體温、進行快速抗原測試及填妥健康申報表；到達試場後，亦要留意四個「S」。

考評局於網誌內提醒考生要配合各項防疫安排，出門前要完成「三部曲」，包括量度體温，如有發燒不應前往試場；要每個考試日進行快速測試，並把當天的陰性測試結果，放在其准考證旁拍照以作紀錄，於整個文憑試進行期間保留有關照片；亦要填妥健康申報表。考評局指出，申報表有機會隨最新防疫政策而更新，考生應在考試前到網站查閱，並列印最新版本的申報表。

考生到達試場後，考評局提醒要留意四個S：

Surgical Mask要戴好：外科口罩須完全覆蓋口、鼻和下巴。在考試期間，包括兩節考試之間的休息時間，亦不可除下口罩；如要喝水，應在監考員監督下於試場外進行。

保持Social Distancing：考生到場後應按試場指示排隊，與他人保持適當距離。

Sanitize雙手：考生在進入試場後，需使用自備或試場的酒精搓手液清潔雙手。

查看Seating Plan：考生座位之間距離進一步拉闊，學校會使用更多不同樓層的課室或活動室為考室，部分考室安排會有調動，考生到場後應查閱試場重新分配的座位表，按指示到正確的考室應考。

考評局又說，今年DSE改為在開考前及室外核對考生的身分，考生須把准考證及身分證放於桌上，考務人員會要求考生暫時除下口罩及帽子，核對其容貌，並在准考證上當天應考的科目或卷別旁蓋印。考生之後應按指示，使用指定的通道及樓梯前往試場。開考後監考員會使用電腦條碼掃描器為考生點名，但不會要求考生除下口罩。

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責任編輯：黃悅晴