  • 26°C
香港時間 : 2022413日 (週三) 13:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【正能量】咖啡店Beans 5分店招聘55至75歲「老友記」　負責工作包括帶位及解答客人問題

社會 13:13 2022/04/13

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（BEANS Coffee. Dessert. Light meal 社交網站圖片）

人氣咖啡店荳子（Beans Cafe）今日（13日）在社交網站表示，歡迎老友記參與「老友記計劃2022」，成為店裡服務專員，有意應徵者可於周一至周五，上午10時至下午6時，透過Whatsapp（電話：5723 2922）與店子聯絡。

【BEANS 老友記計劃 2022】詳情

工作範疇：引領客人入座、解答客人查詢等

工作時間：彈性，每天工作三至八小時

要求：耐心、有禮、55-75歳

時薪：$65/hr

招募分店：九龍灣德福、坑口東港城、沙田HomeSquare、馬鞍山廣場、青衣城

【TOPick診症室】染疫後出現腦霧、濕疹?　中醫拆解治療及調理時間

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【第五波疫情】林鄭月娥預告明公布放寬社交距離措施詳情　強調沒有空間提早放寬
今日 11:35
【第五波疫情】林鄭月娥預告明公布放寬社交距離措施詳情　強調沒有空間提早放寬
【假扮打針】護士涉替6人偽造注射疫苗紀錄　7人提堂准保釋6月再訊
今日 12:29
【假扮打針】護士涉替6人偽造注射疫苗紀錄　7人提堂准保釋6月再訊
【DSE2022】考評局提醒考生做足預防感染措施　到達考場後要留意4大事項
今日 13:04
【DSE2022】考評局提醒考生做足預防感染措施　到達考場後要留意4大事項

你可能感興趣

【第五波疫情】林鄭月娥預告明公布放寬社交距離措施詳情　強調沒有空間提早放寬
今日 11:35
【第五波疫情】林鄭月娥預告明公布放寬社交距離措施詳情　強調沒有空間提早放寬
【假扮打針】護士涉替6人偽造注射疫苗紀錄　7人提堂准保釋6月再訊
今日 12:29
【假扮打針】護士涉替6人偽造注射疫苗紀錄　7人提堂准保釋6月再訊
【DSE2022】考評局提醒考生做足預防感染措施　到達考場後要留意4大事項
今日 13:04
【DSE2022】考評局提醒考生做足預防感染措施　到達考場後要留意4大事項
經濟 九龍 東港城 香港 Cafe 馬鞍山 WhatsApp 正能量

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金
19:18 2022/04/12
【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
10:40 2022/04/12
【復課快測】學童不做快測不可回校參與課堂活動　暫不考慮向全港學生免費派發測試包
【養兒防老】升職加薪拒加家用　港男一句反駁母親一時語塞
12:00 2022/04/12
【養兒防老】升職加薪拒加家用　港男一句反駁母親一時語塞