【正能量】咖啡店Beans 5分店招聘55至75歲「老友記」　負責工作包括帶位及解答客人問題

▲ （BEANS Coffee. Dessert. Light meal 社交網站圖片）

人氣咖啡店荳子（Beans Cafe）今日（13日）在社交網站表示，歡迎老友記參與「老友記計劃2022」，成為店裡服務專員，有意應徵者可於周一至周五，上午10時至下午6時，透過Whatsapp（電話：5723 2922）與店子聯絡。

【BEANS 老友記計劃 2022】詳情

工作範疇：引領客人入座、解答客人查詢等

工作時間：彈性，每天工作三至八小時

要求：耐心、有禮、55-75歳

時薪：$65/hr

招募分店：九龍灣德福、坑口東港城、沙田HomeSquare、馬鞍山廣場、青衣城

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責任編輯：余思嵐