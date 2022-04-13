【生命鬥士】18歲燒傷歷廿次補皮手術險截肢　港女生赴韓留學追星堅強走過康復路

▲ 一場意外令一名香港女生嚴重燒傷，但她選擇堅強面對。（示意圖，非當事人）

鄧岢娭（Miky）在18歲那年，因一場火災意外嚴重燒傷，曾在深切治療部留醫，命懸一線。而即使甦醒後，也經歷漫長康復期，進行過多次補皮手術，並差點要截肢。10年過去了，鄧岢娭接受網上電台Soooradio「好想健康」訪問憶述這段經歷，感激身邊人的幫助，也感謝自己的堅持，成功跨過這場難關。

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2011年11月4日晚上，鄧岢娭所住的唐樓大廈發生火警，當時她聽到鄰居大叫起火後，隨即拿起手機鑰匙，因太驚慌而只穿著拖鞋就出門。她聯同鄰居一起逃生，本身想走出大廈，卻發覺肇事單位起火後沒有關門，而火勢已蔓延至梯間，出不去，惟有走上天台求生，但6樓梯間卻被雜物堵塞。在趕上天台期間，她的胸口以下位置都被高溫濃煙灼傷，尤以雙腳情況最嚴重。

成功上到天台時，她發覺小腿整塊皮已脫落，當下覺得很疼，很想哭和大叫，但她憶述可能是因為吸入濃煙，所以叫不出，也哭不出來：

逃生時有跌倒，當時呼吸困難，覺得很累，不想再走。亦在那一刻，我覺得自己跟死亡最接近。但心裡有把聲音，就是我不能死，我還有很多事未做，我一定要起身。就是那刻信念，我站起身，我選擇了要繼續自己人生。

不被理解的無奈

結果，她獲救後被送院，足足在醫院深切治療部昏迷7天才醒過來。在留醫期間，她大概一星期一次要做補皮手術，用自己腹部的皮膚移植到腿部，前後共做了10多20次手術。而她亦要時常洗傷口，她形容洗傷口很痛，每次要洗約3小時，試過有一次洗到最後，她甚至對護士哭著說：「為何是我？」傷勢影響她的步行能力，除了要做腳部矯形手術，她有一段時間要以輪椅代步，並差點有截肢危機。

至於是甚麼令她堅持下去？她表示：

見到身邊家人朋友為我的傷勢，流下很多眼淚。我不想他們為我而哭，所以我跟自己說，最好報答方式是只要能正常生活，重拾對生活的熱誠，都是種鼓勵。

在康復過程中，她也曾經歷不被理解的無奈，不是人人體諒自己。她記得有次搭的士，要求司機幫手搬輪椅到車尾箱，就由上車到落車都被司機責罵：「你這些坐輪椅的人為何要出街？為何要阻頭阻勢？」令她相當不好受，但也嘗試站在對方角度設想，思考每個人都可能有覺得不便的地方，開解自己。

赴韓國留學追星

大學畢業後，鄧岢娭獨自到韓國讀書，學習獨立。當時的她由零開始，在完全不懂韓文下努力學習，解決生活上難題，由初初到步一句韓文也不懂，到生活了半年至9個月後，已可跟韓國人溝通。

在韓國留學期間，她也一圓追星的心願。她是在燒傷意外後才喜歡韓星，她憶述當時剛出院，傷口位置經常很痕痛，並因此時常失眠，朋友曾介紹她去看Super Junior的綜藝：

有一晚痕得很辛苦，不斷哭泣，坐在窗邊想跳下去，突然想起朋友的介紹，就去看，不知不覺就睡著。

當她在韓國學習期間，她也得以親身看偶像的演唱會，看到真人時，回憶起段段往事，當下她就哭出來。

本身是基督教教徒的鄧岢娭，在經歷火災意外後也曾對信仰有懷疑，並曾問神為何自己要經歷此事。然而，她的父母卻因這場意外而開始信仰，雖然她本人曾因意外而離開信仰，但她表示希望藉著這次離開，對信仰有更深認識。

最想多謝自己

提到後遺症，她表示現時走路仍然很痛。由於手術復原期太長，許多事要重新來過，她盡量也不想再接受手術。在這段康復期中，她有很多人想致謝，包括家人、朋友、醫護、老師、同事等等，多謝他們曾幫助自己，讓她的生活可重回正軌：

好老套講，沒有他們從低潮期拉我起身，我是不能像現在這樣將生活重回正軌。

而她最想多謝的人，是自己：

多謝自己一直努力生活，多謝自己當初決定不自暴自棄，多謝自己到現時仍信守當時承諾，承諾就是我不想身邊人為我流淚。所以在很多個晚上，當我坐在窗邊想結束生命的瞬間，我都抹乾眼淚繼續向前。多謝自己願意用笑容代替眼淚，令擔心我的人可以放心。

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責任編輯：羅嘉欣