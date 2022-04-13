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【復課安排】衞生防護中心更新指引　學校須每日交快測數據及特定區域持續用空氣淨化器

社會 14:01 2022/04/13

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全港學校將於4月19日起分階段恢復面授課堂。（資料圖片）

全港學校將於下周二（19日）起分階段恢復面授課堂，教職員及學生每日均要進行快速測試。衞生防護中心今日（13日）公布最新的學校健康指引，學校應每天透過網上表格呈報個案，又提到校方可在室內通風較差的區域使用空氣淨化器。

衞生防護中心今更新《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引（暫擬）》，其中於一般預防措施「保持室內空氣流通」一欄有新增內容，中心指出，學校可在室內通風較差的區域使用空氣淨化器，並把空氣淨化器的效能調較至最高及持續運行。中心亦指出，學校要遵從《通風措施的補充資料: 學校/幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中 心預防傳染病指引》的建議。

另外，衞生防護中心在指引內列明，校方亦應每天透過網上表格，向衞生防護中心呈報快速檢測呈陽性的個案數字和詳細資料；而根據現行政府政策完成疫苗接種的學生，可進行必須除下口罩的活動，例如吹奏樂器、「接觸式運動」如足球、籃球等。

指引內亦更新對照顧宿舍內的患病學生的建議，教職員應按風險評估穿上適當的個人防護裝備，例如緊貼面部 外科口罩或呼吸器、膠乳手套、即棄保護衣、眼部防護裝備及保護帽等。

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記者：黃悅晴

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