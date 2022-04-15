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【金宵大廈2x開心速遞】趙希洛自言並非發明星夢　Candice熱愛演戲：只想做個好演員　

娛樂 22:31 2022/04/15

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趙希洛自爆首次演繹狂野漫畫風角色。

「有些緣份，一閃而過，但有些緣份，卻能穿越時空，牽絆一生。」並正正描寫TVB劇集《金宵大廈2》的故事，令人看得動容。

在上輯《金宵大廈》飾演瘋癲「何太」令觀眾看得拍案叫絕的趙希洛（Candice），或許是「緣份」的牽引令Candice再有機會拍攝《金宵大廈2》。

不過要面對上輯好評如潮，加上她憑此劇於《萬千星輝頒獎典禮2019》勇奪「最佳女配角」獎項的光環下，難免會有所壓力。

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對接拍《金宵2》無壓力 放下「何太」一角

但Candice接受TOPick專訪坦言對此毫無壓力，因她向來視壓力為推動力，反而享受每一個新角色，跳出自己的框框：「所有認識我的朋友都知道我很喜歡演戲，當接到每個角色都會非常投入，加上今次《金宵2》的角色實在太好玩，所以我只想着享受和發揮角色。」

今次Candice不再飾演上輯《金宵大廈》內瘋癲的「何太」，而變成位律師「Jessie」 ，更要飾演兩角，難度甚高，而她多次在訪問中強調望大家能放下「何太」一角。

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首次演繹此角 自爆未見過的趙希洛

對於今次劇中其單元為「對倒」，講述在平行時空的世界，從其演繹和造型都十分有趣。Candice坦言是首次演繹此類角色，更指本地劇集亦很少有女士以這種方式演繹，故大家務必留意。

她指今次在平行時空飾演的角色「四爺」是非常狂野，比較漫畫風兼很有趣，自言是「一個我自己都冇見過的趙希洛」：「我花了很多心機思考這個角色怎樣表達她的世界，例如說話的節奏、音調甚至我為這個角色設計了很多手部動作。」 

她續說：「我在平行時空的妝容亦特意將嘴角輕輕向上翹 ，營造更加詭異的感覺，加上他們將我的角色塗上黑色指甲，已經令我很快便投入在這個平行時空的人。」

由於此角與現實中的Candice大相逕庭，為可更快投入角色，她自言在片場特意封閉自己：「我的對手戲主要與黃建東，當時我除了在化妝整頭的時間與他打招呼外，我們便沒有再聊天，因為我們的單元故事只有兩集 ，所以要學懂盡快放低自己，抽身投入在劇中的角色。」

（黃建輝 攝）

故事藏訊息 做人要謙卑

每個《金宵》的單元總內藏不同訊息，Candice指其單元是比較超現實，但從故事中想表達做人不要那麼好勝，亦不要看成敗得失那麼重要，皆因有時若為了贏得某些事，故可能會失去更多。

談到這個好勝心態，她自問並非這類人，自己做事從來抱着平常心，珍惜每一個機會，皆因她深明演員是需要不斷磨練，有着不同的經歷，才能演繹更多的角色。

Candice享受演戲的樂趣，與戰友互相扶持：「就如我在訓練班時，有很多同學畢業後的工作機會較我多，但我不會作比較，一直默默地做好自己。而且我們更會互相支持對方，替對方得到好機會或角色而感到高興，大家都不是抱着發明星夢的人，而是想做一個好演員。」

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戲內戲外情同姊妹 難忘浸浴戲 

至於在劇中Candice與李施嬅（飾Ella）情同姊妹，處處維護對方利益，更認為陳山聰（飾Maurice）不配當Ella的另一半，更有觀眾認為Candice對Ella不單單只是閨蜜之情。

對於種種說法，Candice則大賣關子叫觀眾追看，但她坦言在劇中確實非常疼愛Ella，不想她受到任何傷害，視對方為自己的家人一樣：「 劇中我不喜歡Maurice， 因為我認為他不愛錫Ella，而我作為她的最好朋友，永遠以她立場為先，猶如一種姊妹的關係，只要對方有少許不快 ，便認為她可找一個更好的人，非常愛護她。」

（Instagram圖片）

戲內二人是好姊妹，戲外Candice與施嬅同樣是老友鬼鬼，雖然今次並非二人首次合作，但原來是她們首次同場拍攝對手戲，而首場的場口便是二人在浴缸的浸浴戲。

Candice指這幕二人看似浸得十分舒服，但其實「 有苦自己知」，又表示全程拍了約3個小時：「我們的手指和腳趾已經浸到皺皮，而且我們全程要挺起身，要靠雙腿撐着，表面上很輕鬆，但其實撐到差一點抽筋，很好笑。」   

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曾經歷男友出軌 勇於面對

另外，在劇中她如此痛恨渣男，原來現實中她亦曾遇過渣男，經歷過男友出軌，她指當時得悉後很快便決絕分手，自言絕不後悔：「我是一個不喜歡拖泥帶水的人，我認為拍拖要對另一半專一，有些男士不懂得做決定，我便幫他做決定，以免大家辛苦。」

（黃建輝 攝）

【金宵大廈2】監製葉鎮輝揭《金宵2》彩蛋　黃建東趙希洛海報藏重大玄機

以視后為目標

入行15年的Candice，於2007年參選港姐入行至翌年加入藝訓班，由閒角一步步做起，直至現時其演技備受肯定，但她仍保持謙卑學習的心態，更直言向視后為目標進發。

她說：「我覺得人是需要設下不同的目標 ，讓自己進步 ，這樣才能令自己做得更好，有沒有獎項是緣份，但最少你要有個目標 ，就可保持着那團火繼續努力做好自己。」

服裝：Alice and Olivia

髮型：Paul Tang

化妝：Stephen Lau

記者：陳曉柔

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