【COLLAR成員】Day穿黑色皮裙騷舞功　COLLAR「吃貨擔當」許軼為拍廣告節食

▲ COLLAR成員Day。

人氣女團COLLAR的成員許軼（Day）近日為著名化妝品牌拍彩妝廣告，Day在廣告內身穿黑色皮裙，並大騷舞藝，Day笑說：「平時拍廣告和跳舞，多數拍住COLLAR隊友，今次solo，舞蹈動作及力量需要更大，好怕出汗整溶底妝。」

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因為今次黑色頗皮裙為緊身，一向為食Day在一向是「吃貨擔當」，她笑言：「為咗以最佳效果示人，前幾日開始食少啲，今日順利完成任務，依家鬆一口氣，要食甜品！」