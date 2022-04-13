【COLLAR成員】Day穿黑色皮裙騷舞功 COLLAR「吃貨擔當」許軼為拍廣告節食 娛樂 14:11 2022/04/13 分享： 分享： 熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 ▲ COLLAR成員Day。 人氣女團COLLAR的成員許軼（Day）近日為著名化妝品牌拍彩妝廣告，Day在廣告內身穿黑色皮裙，並大騷舞藝，Day笑說：「平時拍廣告和跳舞，多數拍住COLLAR隊友，今次solo，舞蹈動作及力量需要更大，好怕出汗整溶底妝。」 最新影片推介： 潘燦良周家怡專訪 因為今次黑色頗皮裙為緊身，一向為食Day在一向是「吃貨擔當」，她笑言：「為咗以最佳效果示人，前幾日開始食少啲，今日順利完成任務，依家鬆一口氣，要食甜品！」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【COLLAR成員】Marf為母慶生騷合照猶如兩姊妹 邱彥筒點評COLLAR各隊友 14:13 2022/04/05 【COLLAR成員】Marf為母慶生騷合照猶如兩姊妹 邱彥筒點評COLLAR各隊友 【COLLAR成員】WINKA曾遇經濟危機四出借錢 Marf初中遭同學冷暴力欺凌 12:44 2022/04/08 【COLLAR成員】WINKA曾遇經濟危機四出借錢 Marf初中遭同學冷暴力欺凌 【爆谷一周】COLLAR疫情出道如「虛擬偶像」 阿Wing大爆邊個成員最唔守紀律 15:23 2022/03/26 【爆谷一周】COLLAR疫情出道如「虛擬偶像」 阿Wing大爆邊個成員最唔守紀律 你可能感興趣 【COLLAR成員】Marf為母慶生騷合照猶如兩姊妹 邱彥筒點評COLLAR各隊友 14:13 2022/04/05 【COLLAR成員】Marf為母慶生騷合照猶如兩姊妹 邱彥筒點評COLLAR各隊友 【COLLAR成員】WINKA曾遇經濟危機四出借錢 Marf初中遭同學冷暴力欺凌 12:44 2022/04/08 【COLLAR成員】WINKA曾遇經濟危機四出借錢 Marf初中遭同學冷暴力欺凌 【爆谷一周】COLLAR疫情出道如「虛擬偶像」 阿Wing大爆邊個成員最唔守紀律 15:23 2022/03/26 【爆谷一周】COLLAR疫情出道如「虛擬偶像」 阿Wing大爆邊個成員最唔守紀律 許軼 COLLAR 化妝 美妝 時尚 組合 歌手