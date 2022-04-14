【高齡媽媽】美國婦歷多次流產渴望做媽媽　49歲高齡收養女嬰被批評自私

有人覺得生小孩是一種負擔，有人會渴望做媽媽，就算經歷多次流產都屢敗屢戰，甚至乎有些人會尋求醫生協助進行人工授孕等，美國就有一對高齡夫婦在49歲之齡迎來新生命，他們將影片放上網與網民分享，但換來批評。

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據外媒報道，一名在美國的婦人Kris Monsour與丈夫結婚多年都渴望成為父母，可惜一直不成功，在41歲時Kris再度經歷流產，醫生告知她不可能再有機會懷孕，勸她接受命運，Kris得知後非常傷心，亦都放棄生小孩的念頭。

▲ 女嬰已經兩歲大，一家三口非常幸福！



但在8年之後，在她49歲之齡突然收到機構通知有收養孩子的機會，一直渴想育有小孩的Kris就接受了這個機會，她和丈夫收養了一名女嬰，當女嬰到2歲時，她興奮地發佈了女兒的成長影片表示：

現在我51歲了，有一個2歲大的女兒。當媽媽的機會突然就來到了，這是一個奇蹟。

不過Kris發佈影片後，換來的不是祝福，而是批評，她被指自私「在如此高齡之下還收養孩子﹐受苦的將會是孩子」，又有人質疑「你的孩子18歲時，你將會已經是67、68歲」。



不過都有不少人為Kris發聲並贊同她做法，指父母若因年老離開孩子，無論孩子年紀多大都難以接受，因為孩子永遠不會準備好失去父母，又有人說：

父母與孩子可以在一起多長時間根本沒有保證，重要的是你是否用心做好父母的角色。

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責任編輯︰王明芳