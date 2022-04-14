【廚房裝修攻略】輕鬆執靚入廚空間　完美廚櫃設計加強收納

眾所就知，香港人一向「上車難」; 難得可以首次置業或搬新屋，大家都會為擁有完美家居而費煞思量，特別是在規劃廚房裝修，很容易因為忽略微小細節而帶來問題，要後續花不少時間及金錢處理。要擁有一個華實兼備的好廚房當然不簡單，不過其實只要做好廚房裝修的事前規劃，即可善用每一吋位置，在蝸居也能享受自煮樂！



水電煤併置 廚房裝修前做好規劃



如果屋主在廚房裝修的過程中，沒有好好進行適當規劃，最後到裝修完成後，才發現設計上有所錯漏，輕則要進行修補工程，嚴重的或要將原先已安裝的廚房設備或廚櫃拆除再重新安裝，工程費時失事。因此，屋主在廚房裝修前要周全考慮做好規劃，例如事前決定好水糟位、電掣及煤氣錶的位置，就能免卻施工時才作改動的費用，減省麻煩。

▲ 廚房裝修前需要事先規劃煤氣喉或水喉等相連的廚房設施。

運用廚房黃金三角 設計以人為本



在規劃廚房時，些微的差異可能就是成敗關鍵，特別是大部分香港住屋面積較細，所以更要用盡廚房所有的空間，並根據用家的入廚習慣及個人需求度身訂造廚櫃; 如果購入現成組裝廚櫃尺寸不合，則會浪費可用的收納空間。另外也要好好考慮運用廚房黃金三角法則，要將爐具、鋅盆及雪櫃的擺位安裝於適當距離內，這樣能讓廚房使用起來更有效率。

▲ 度身訂造的廚櫃設計可以用盡三尖八角的刁鑽位。

▲ 根據個人煮食習慣及需要度身訂造廚櫃，並一併使用嵌入式爐具及設備，有效提升煮食空間。

廚櫃設計 門板物料要優質耐用



廚房裝修不單要考慮空間規劃及生活習慣，在選擇廚櫃物料還要將香港潮濕天氣計算在內。留意坊間不少廚櫃物料選擇，正所謂一分錢一分貨，千萬不要貪小便宜而選用材料參差的門板櫃身; 小編建議櫃身可選用七層夾板，不單承重力高，堅厚材質還很適合香港潮濕天氣。門板飾面可考慮選用歐洲進口的材質，部分物料更具備防刮花及防指紋等的特性。謹記採用優質的廚櫃用料，就可以令廚房更耐用耐看！

▲ 要小心慎選廚櫃物料，令廚房更耐用。

▲ 需要經常開合的門鉸，由於耗損較快，最好還是挑選品質有保證、耐用防銹的歐洲製五金配件。

規劃收納技巧 以功能劃分儲物位置



要把狹小的的廚房整理得井井有條，就需要利用一切可用空間和收納技巧。如果廚櫃設計欠缺事前收納規劃，廚房容易變得又髒又亂，整理起來麻煩，又不容易打掃乾淨。小編建議廚櫃抽屜可加入度身訂造的分隔，這樣能令廚具物品各得其所，以功能劃分儲物位置；另按需要安裝收納配件，如掛牆式置物架或地櫃拉籃將零散物品整齊分類又便於拿取，下廚也不會手忙腳亂。

▲ 利用廚房牆身安裝掛牆式調味架，清楚又慳位。

要規劃好廚房裝修每個細節位，當然可以上網參考設計款式，但一般人對裝修毫無經驗，自行度呎很易會出現誤差。為免費時失事，最好還是找一家專業的廚櫃設計公司幫手！Mia Cucina不單提供了網上模擬廚房設計工具，根據用家的喜好，將廚房設計效果立體化; 配合專業團隊的一站式服務，就可以輕鬆打造最合你心意入廚天地！



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Source: 煤氣公司 Mia Cucina



（特約）