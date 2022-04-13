【家庭暴力】八達通不翼而飛心急如焚　弟弟不問自取姊姊嬲爆掌摑

▲ 姐姐發現八達通被弟弟不問自取後，怒不可揭。

相見好，同住難，一家人相處，難免有摩擦。一名女網民在討論區分享，指外出購物時，發現八達通不翼而飛，她當即以為買菜時遺失，心急如焚回到剛才買菜的店鋪到處找，卻一無所獲。詎料最後回家後才發現，八達通是被胞弟不問自取用來買早餐。更令姐姐惱怒的是，弟弟竟對此不以為然，毫無悔疚。姐姐則當場暴走，掌摑弟弟。

有女網民在香港討論區，以「以為唔見咗八達通，點知原來係有家賊」為題發帖文。帖文中提到，「呢排返咗屋企住，咁尋日下午諗住出街買野，但發現搵唔到八達通，明明朝早都喺到，之後我以為我朝早出街買餸時整唔見咗，然後我仲好心急咁去買餸嗰d鋪頭到問有冇人執到，但當然結果係冇。」

正當樓主心灰意冷，以為自己的八達通「凍過水」，回家卻赫然發現，「細佬拎住我張八達通，佢話還返俾我，我先知道原來係佢拎咗。佢話朝早出門發現冇散紙，之後見到我放咗張八達通喺枱面，所以佢拎咗去買早餐食，放到屋企先記得俾我。」

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該姐姐表示，「雖然佢唔係用咗好多錢，百幾蚊唔多，但我覺得好委屈，你趕住出門就唔使同我講？你知唔知我為咗搵八達通去咗幾多地方，成個下午擔驚受怕，你一句唔記得就大安旨意，唔覺自己做錯。」姐姐感到「又委屈又嬲」，最後「忍唔住打咗佢一巴」。兩姐弟的媽媽見狀便質問姐姐為何打弟弟，姐姐「嗰下成個人嬲到唔知點，衝咗入房執晒啲野走。」

姐姐又說，「今日諗起自己尋日真係好衝動，不過我唔後悔打咗佢一巴。」

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事件引起網民跟帖熱議。有人直呼該名弟弟「抵打」；也有人直言，「其實唔係百幾蚊嘅問題，呢個係不問自取嘅問題，做人連一份基本嘅禮貌都冇」；「你媽咁偏心，佢唔教仔，你作為家姐教訓下」。不過，也並非所有人都認同該名暴走家姐，有網民留言指出「郁手打人點都唔啱」；「我係你會返去同佢地講sorry，因為最先係你無收好自己嘢」；「不問自取抵鬧！你細佬好有問題，應該拎時通知聲！其實你都可以問下屋企人先，甘就吾洗白忙一場！打人點都吾啱架喇！」

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責任編輯︰王明芳