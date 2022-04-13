  • 28°C
香港時間 : 2022413日 (週三) 16:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家庭暴力】八達通不翼而飛心急如焚　弟弟不問自取姊姊嬲爆掌摑

親子 16:09 2022/04/13

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

姐姐發現八達通被弟弟不問自取後，怒不可揭。

相見好，同住難，一家人相處，難免有摩擦。一名女網民在討論區分享，指外出購物時，發現八達通不翼而飛，她當即以為買菜時遺失，心急如焚回到剛才買菜的店鋪到處找，卻一無所獲。詎料最後回家後才發現，八達通是被胞弟不問自取用來買早餐。更令姐姐惱怒的是，弟弟竟對此不以為然，毫無悔疚。姐姐則當場暴走，掌摑弟弟。

有女網民在香港討論區，以「以為唔見咗八達通，點知原來係有家賊」為題發帖文。帖文中提到，「呢排返咗屋企住，咁尋日下午諗住出街買野，但發現搵唔到八達通，明明朝早都喺到，之後我以為我朝早出街買餸時整唔見咗，然後我仲好心急咁去買餸嗰d鋪頭到問有冇人執到，但當然結果係冇。」

正當樓主心灰意冷，以為自己的八達通「凍過水」，回家卻赫然發現，「細佬拎住我張八達通，佢話還返俾我，我先知道原來係佢拎咗。佢話朝早出門發現冇散紙，之後見到我放咗張八達通喺枱面，所以佢拎咗去買早餐食，放到屋企先記得俾我。」

最新影片推介：

該姐姐表示，「雖然佢唔係用咗好多錢，百幾蚊唔多，但我覺得好委屈，你趕住出門就唔使同我講？你知唔知我為咗搵八達通去咗幾多地方，成個下午擔驚受怕，你一句唔記得就大安旨意，唔覺自己做錯。」姐姐感到「又委屈又嬲」，最後「忍唔住打咗佢一巴」。兩姐弟的媽媽見狀便質問姐姐為何打弟弟，姐姐「嗰下成個人嬲到唔知點，衝咗入房執晒啲野走。」

姐姐又說，「今日諗起自己尋日真係好衝動，不過我唔後悔打咗佢一巴。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

事件引起網民跟帖熱議。有人直呼該名弟弟「抵打」；也有人直言，「其實唔係百幾蚊嘅問題，呢個係不問自取嘅問題，做人連一份基本嘅禮貌都冇」；「你媽咁偏心，佢唔教仔，你作為家姐教訓下」。不過，也並非所有人都認同該名暴走家姐，有網民留言指出「郁手打人點都唔啱」；「我係你會返去同佢地講sorry，因為最先係你無收好自己嘢」；「不問自取抵鬧！你細佬好有問題，應該拎時通知聲！其實你都可以問下屋企人先，甘就吾洗白忙一場！打人點都吾啱架喇！」

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【女性權益】研究發現逾2成半女性曾遭受親密伴侶暴力　近1成受害者曾尋求心理或精神科醫生協助
12:57 2022/03/07
【女性權益】研究發現逾2成半女性曾遭受親密伴侶暴力　近1成受害者曾尋求心理或精神科醫生協助
【Netflix劇集】篠原涼子受家暴背夫出軌　《金魚妻》揭人妻不倫外遇秘密
11:43 2022/02/14
【Netflix劇集】篠原涼子受家暴背夫出軌　《金魚妻》揭人妻不倫外遇秘密
【虎爸教育】博士虎爸迫5歲女學微積分　媽媽不忍答錯題遭家暴告上法庭
17:33 2021/12/16
【虎爸教育】博士虎爸迫5歲女學微積分　媽媽不忍答錯題遭家暴告上法庭
【緋聞女王】林欣彤陷三角戀被指搶男友　Mag入行11年情路坎坷曾遇家暴
13:55 2022/02/22
【緋聞女王】林欣彤陷三角戀被指搶男友　Mag入行11年情路坎坷曾遇家暴

你可能感興趣

【女性權益】研究發現逾2成半女性曾遭受親密伴侶暴力　近1成受害者曾尋求心理或精神科醫生協助
12:57 2022/03/07
【女性權益】研究發現逾2成半女性曾遭受親密伴侶暴力　近1成受害者曾尋求心理或精神科醫生協助
【Netflix劇集】篠原涼子受家暴背夫出軌　《金魚妻》揭人妻不倫外遇秘密
11:43 2022/02/14
【Netflix劇集】篠原涼子受家暴背夫出軌　《金魚妻》揭人妻不倫外遇秘密
【虎爸教育】博士虎爸迫5歲女學微積分　媽媽不忍答錯題遭家暴告上法庭
17:33 2021/12/16
【虎爸教育】博士虎爸迫5歲女學微積分　媽媽不忍答錯題遭家暴告上法庭
家庭關係 香港 八達通

最高瀏覽

【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金
19:18 2022/04/12
【金宵大廈2】「姐姐」黃婉華苦練菲律賓語　香港演藝學院資優生屢獲獎學金
【養兒防老】升職加薪拒加家用　港男一句反駁母親一時語塞
12:00 2022/04/12
【養兒防老】升職加薪拒加家用　港男一句反駁母親一時語塞
【金宵大廈2】林子善買樓贈父母幫哥哥上車　由住屋邨到5度置業分享上車心得
12:58 2022/04/12
【金宵大廈2】林子善買樓贈父母幫哥哥上車　由住屋邨到5度置業分享上車心得