【珍惜生命】青衣翠怡花園女子受情困尋短 膠袋套頭當場氣絕身亡
社會 14:35 2022/04/13
青衣有女子疑受情困尋短。警方今早（13日）9時18分接獲事主家人報案，指事主在青衣楓樹窩路1號翠怡花園寓所內，以膠袋套頭，膠袋連接一罐氣體，懷疑她企圖自殺。
警方接報到場，該名25歲姓張女子現場被證實死亡。警方於現場有檢獲遺書，相信是因感情問題不開心尋短，死因有待驗屍後確定。
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https：//bit.ly/3CrwGul
私家醫院治療新冠病人：https：//bit.ly/3icwPZ8
23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https：//bit.ly/36kaO80
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9
記者：黃穎津