【珍惜生命】青衣翠怡花園女子受情困尋短　膠袋套頭當場氣絕身亡

▲ 青衣翠怡花園女子受情困尋短，膠袋套頭當場氣絕身亡。（資料圖片）

青衣有女子疑受情困尋短。警方今早（13日）9時18分接獲事主家人報案，指事主在青衣楓樹窩路1號翠怡花園寓所內，以膠袋套頭，膠袋連接一罐氣體，懷疑她企圖自殺。

警方接報到場，該名25歲姓張女子現場被證實死亡。警方於現場有檢獲遺書，相信是因感情問題不開心尋短，死因有待驗屍後確定。

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記者：黃穎津